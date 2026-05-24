İ L A N

T.C. ÜRGÜP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/229 Esas

DAVALI : BİRSEN AK - 07/05/1964 doğumlu

T.C. Kimlik No : 32858160902

Davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 05/11/2025 tarihinde davalı olarak tarafınız aleyhine açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında; Nevşehir ili Ürgüp ilçesi Karlık Köyü 101 ada 6 parsel, tarla vasıflı, Yüzölçümü: 33.860,31 m2'lik taşınmazın 9.895,53 m2'lik kısmı üzerinde ve Nevşehir ili Ürgüp ilçesi Karlık Köyü 110 ada 18 parsel, tarla vasıflı, Yüzölçümü: 19.360,97 m2'lik taşınmazın tamamı üzerinde, Taşınmazların varsa muhtesatı ile birlikte 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi gereğince "Kamulaştırma bedelinin tespitine, tespit edilen bedelden acele kamulaştırma kararı alınan dosyada yatırılan bedelin mahsup edilerek hak sahibine ödenmesine, tespit edilen bedelin değişik iş dosyası ile karara bağlanan Acele Kamulaştırma Davası'nda ödenen bedelden daha düşük olması durumunda fazla yatırılan bedelin faizi ile birlikte taraflarına iadesine, davalıya /davalılara ait tapunun (yukarıda belirtilen kısmın) iptal edilerek taşınmazın kullanım hakkının davacı kurum Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'na ait olmak üzere taşınmazın takyidattan ari olarak hazine adına tescilini talep etmiştir.

Sayın Birsen AK mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen yurt dışı adresinize dava dilekçesi, bilirkişi raporları ve raporların ekleri, tensip zabıtları ekli davetiyeler çıkarılmış olup, adınıza teslim edilemediği gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zabıtları, bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

1-İkamet adresi kesin olarak bilinmeyen davalı Birsen Ak'a "Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 10 GÜNLÜK kesin süre içerisinde HMK m. 129. unsurları içerir formatta dilekçeyle davaya cevaplarınızı, usulü itirazlarınızı delillerinizi mahkemeye ibraz edebileceğiniz cevap dilekçesi sunmadığınız takdirde HMK m. 128. gereği davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş cevap dilekçenizi verir de itirazlarınızı bildirmezseniz ilk itirazlardan vazgeçmiş sayılacağınız" hususu ile "Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur." hususu;

2-02.02.2026 tarihli bilirkişi heyet raporu ile özetle; "Nevşehir ili Ürgüp ilçesi Karlık Köyü 101 ada 6 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma değerinin 228.526,96 TL olduğu; taşınmaz yönünden değişik iş dosyası ile yapılan kamulaştırma değerinin mahsubu yapılarak 101 ada 6 parselin dosya arasındaki tutar farkının toplam 27.988,20 TL olup tarafınıza düşen miktarın 6.997,05 TL olduğu ve Nevşehir ili Ürgüp ilçesi Karlık Köyü 110 ada 18 parsel, sayılı taşınmazın kamulaştırma değerinin 384.145,84 TL olduğu; taşınmaz yönünden değişik iş dosyası ile yapılan kamulaştırma değerinin mahsubu yapılarak 110 ada 18 parselin dosya arasındaki tutar farkının 47.047,16 TL olup tarafınıza düşen miktarın 11.761,79 TL olduğu kanaatine varıldığını takdiri mahkemeye ait olmak üzere hesaplanmıştır." hususu,

3-Duruşma Günü: 14/07/2026 günü saat 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, aksi takdirde geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, HMK'nın 150. maddesi saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verilebileceği hususu, dava dilekçesi, tensip zabıtları ve bilirkişi raporları ve ekleri ile duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 14/05/2026

