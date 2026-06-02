İLAN

ELAZIĞ VALİLİĞİ

ELAZIĞ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Elazığ ili, Merkez ilçesi, Ballıca köyü 147 ada 5,13,14 ve 15 nolu parsellerde kadastro güncelleme yapılan sınırlandırma ve yanlış sınırlandırmaya bağlı yüzölçümü hesaplama hatasının düzeltilmesi sonucu 147 ada 5 nolu parselin yüzölçümü 3711.23 m², 147 ada 13 nolu parselin yüzölçümü 1413.79 m², 147 ada 14 nolu parselin yüzölçümü 1150.45 m² ve 147 ada 15 nolu parselin yüzölçümü 2612.41 m² olarak 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41. Maddesine istinaden düzeltilecek olup 7201 sayılı yasanın 29,30 ve 31. Maddeleri gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren tapu kayıt ilgililerinin veya kanuni vekil/temsilcilerinin 30 gün içerisinde Elazığ Sulh Hukuk Mahkemelerine düzeltmenin kaldırılması için dava açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde düzeltmenin kesinleşeceği ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02478673