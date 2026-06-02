T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

BÜYÜKÇEKMECE 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İ L A N V A R A K A S I Sayı : 2026/228(E) 2026/331(K) "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Yağma" suçundan sanık Saleh oğlu 01.01.1995 İran d.lu Mehdi Alaei ile müştekiler Ashraf Shaterı ve Reza Moghaddam haklarında mahkememizde görülmekte olan davada yukarıda esas ve karar sayıları yazılı 30.04.2026 tarihli kararı ile mahkememizin "Görevsizliğine" dosyanın görevli ve yetkili Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine Gönderilmesine dair verilen karar taraflara tebliğ edilemediği, tebliğe yarar açık adresleri de tespit edilemeyen ve adresleri meçhul sayılan taraflara ilanen tebliğine karar verilmesi üzerine işbu kararın 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29. maddelerinde belirlenen hükümler çerçevesinde taraflara ilanen tebliği ile ilan edildiği tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılmasına, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde verilecek bir dilekçe ile itiraz yolu açık olmak üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur.