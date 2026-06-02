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T.C. İNEGÖL 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/200

Mahkememizce davalı Sebatin Filiz'e tebligat yapılamadığından ve tüm araştırmalara rağmen ikametgahı, meskeni ve iş yeri de tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

DAVALI:SEBATİN FİLİZ - 19*******62 TC nolu, Mehmet Emin ve Emine oğlu, 07/04/1966 doğumlu,

Tebliğ Olunacak Evrakın Muhteviyatı Hülasası : Dava Dilekçesi, Duruşma gün ve saati

1-Dava konusu Bursa ili İnegöl ilçesi Sultaniye Mahallesi 119 ada 17 parsel ve Bursa ili Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi 2164 ada 41 parselde kayıtlı taşınmazlarda ortaklığının satış yolu ile giderilmesine karar verilmesinin talep edildiği,

2-Duruşmanın 24/09/2026 günü saat 09:40'da yapılacağı,

3-Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 122 ve 127. maddeleri gereği dava dilekçesinin ilanen tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde davaya cevapların, usulü itirazlar ve delillerin mahkemeye ibraz edilebileceği, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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