İ L A N

T.C. İSTANBUL 28. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/430 Esas 02.01.2026

Konu : 2.Gaiplik İlanı Hk.

VAKIFLAR İSTANBUL 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile KAYYIM İSTANBUL DEFTERDARI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Mahkememizin 31/12/2025 tarihli tensip tutanağının (3) no.lu ara kararı gereği ve TMK 33. maddesi gereğince İkinci Gaiplik ilanı yaptırılmasına karar verilmiş olmakla;

İstanbul ili, Fatih ilçesi, Cambaziye mahallesi, Silivri kapı Sokağında bulunan 346 pafta, 1333 ada, 14 parsel sayılı, 168,00m² yüzölçümlü, "Bahçeli ahşap ev" vasıflı taşınmazın 9 şevval 1273 tarih, sayfa: 11, umum: 785 nolu kayda istinaden 06.05.1946 tarihli kadastro tespiti ile kayıtlı bulunan Hüseyin Kızı Hatice adına 2/4 hissenin tapu kaydının iptali ile 5737 sayılı Vakıflar Kanunun 17. maddesi gereğince "Nişancı Atik Mehmet Paşa vakfı" adına tescilin gerçekleştirilmesi ve adı geçenin gaipliğine karar verilmesi talep edildiğinden yukarıda adı geçen tapu maliki ya da mirasçıları hakkında malumatları olan kimselerin -6- aylık süre içinde mahkememizin 2025/430 E. sayılı dosyasında malumat vermeleri ve gaip hayatta ise, keza sağlık durumu ve adresi bildirmeleri İKİNCİ KEZ ilan olunur.

İş bu yazının ALTI AY süre ile kalmak şartıyla yayınlanması ilan olunur. 02.01.2026

GAİP

ADI SOYADI : HATİCE

BABA ADI : HÜSEYİN

EK : Dava Dilekçesi, Tensip zaptı ve Karar İlamı

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02478597