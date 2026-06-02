T.C.

İZMİR

15. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/6 Esas 14.05.2026

İLAN

Dahili Davalı İlker KUŞOĞLU'nun (T.C. Kimlik No:20432064708)'nun mersis sisteminde adresinin bulunmadığı, tebligata elverişli adresinin yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğ edilemediği dikkate alınarak davalı adına dava dilekçesi ve tensip zaptı, bilirkişi raporu duruşma gün ve saatinin ilanen tebligat yoluyla tebliğ edilmesine,

Mahkememizce adresinize çıkarılan tebligatların iade olduğu, adres kayıt sisteminde kayıtlı adresinizin bulunmadığı, Emniyet Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Müdürlüğü aracılığıyla hakkınızda yapılan adres araştırmasından sonuç alınamadığı, UYAP entegrasyon sorguları aracılığıyla adresinize ulaşılamadığı anlaşılmıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptı, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız 13/10/2026 günü saat 10:00'da duruşmanın yapılacağı, duruşmaya mazeretsiz olarak gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususları tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

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