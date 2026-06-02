T.C. KAYSERİ 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

GEREKÇELİ KARAR İLANI: 2022/333 Esas

Kayseri 9.AHM'nin 2022/333 esas sayılı dosyasında Ahmet Bedestani'nin tüm aramalara rağmen adresinin tespit edilemediğinden Tebligat Kanununun 28.maddesi gereğince adı geçene ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;

Kayseri 9.AHM nin 2022/333 esas sayılı dosyasında ;davacı Erhan Bedestani tarafından davalı aleyhine açılan tanıma ve tenfiz davasında;

Amerika Birleşik Devletleri New Jersey Eyaleti Mercer İlçesi Miras ve Veraset Mahkemesinin 22/04/2022 tarih 22-00696 Dosya Nolu kararın, 5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanununun 50. vd maddeleri gereğince TENFİZİNE karar verildiği hususu ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

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