İ L A N

T.C. YALOVA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/1038

DAVALI : FIRDAWIS SULTANI - 99297483146 Yabancı Kimlik Numaralı

Davacı Latife KARIMI tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası dava dilekçesinde; 2013 yılında evlendiklerini, bu evlilikten Asenat SULTANI, Ceyda SULTANI ve Rahel SULTANI adında müşterek çocuklarının bulunduğunu, müvekkili ve davalının çocuklarıyla birlikte Taliban tehdidi nedeniyle Afganistan'dan kaçmak zorunda kaldığını ve 2019 yılında Türkiye'ye geldiklerini, 2020 yılından itibaren Yalova'da uluslararası koruma kimliğiyle ikamet ettiklerini, davalının düzensiz yollarla Avrupa'ya gitmeye karar verdiğini, hiçbir şey söylemeden evden ayrıldığını ve bir daha dönmediğini, tüm bu nedenlerle tarafların boşanmalarına, müşterek çocukların velayetlerinin anneye verilmesine, dava tarihinden itibaren aylık 5.000,00 TL tedbir nafakasının bağlanmasına, bu nafakanın dava sonunda yoksulluk nafakası olarak devamına ve hükmedilecek nafakanın her yıl TÜFE oranında artırılmasına, müşterek çocukların her biri için ayrı ayrı dava tarihinden itibaren aylık 10.000,00 TL tedbir nafakasının bağlanmasına, bu nafakanın dava sonunda iştirak nafakası olarak devamına ve hükmedilecek nafakanın her yıl TÜFE oranında artırılmasına, davacı için 500.000,00 TL manevi, 1.000.000,00 TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizleriyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı üzerine yükletilmesine karar verilmesi talebi ile dava açılmıştır.

Mahkememizce bir adres tespit edilememiş olması nedeni ile davalı Firdawis SULTANI adına ilanen tebligata karar verilmiş, bu nedenle H.M.K.'nun 122, 126 ve 129. maddesi gereğince iki haftalık süre içerisinde varsa tüm delilleri ile birlikte mahkememize cevap dilekçesini sunması, aksi halde cevap vermekten ve delil sunmaktan vazgeçmiş sayılacağı, yargılamanın yokluğunda yapılacağı ve karar verilebileceği hususu, davalı Firdawis SULTANI'ya tebliğ yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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