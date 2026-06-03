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CİHANBEYLİ

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/373 Esas

KARAR NO : 2023/177

Mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Gerekçesi ve sair hususları sonradan izah olunduğu üzere;

DAVANIN KISMEN KABUL KISMEN REDDİNE

1-)Dahili davalılar Fatma Pilavcı, Fatma Katrancı, Hacer Gümüş, Mehmet Torun, Hatice Durmaz, Bülent Torun, Ahmet Muhtar Torun, Serdar Torun, Ahmet Ümit Torun, Hatice Bektaş, Hürriyet Açıcı, İbrahim Akıllıoğlu, İsak Akıllıoğlu, Mevlüt Gökhan Akıllı, Remika Baş, Serkan Akıllı ve Şayeste Torun'un murisi Fatma Torun adına kayıtlı bulunan Konya İli Cihanbeyli İlçesi Köprübaşı Mahallesi 117 ada 113 parsel de 15/160 hisse ile kayıtlı 60,25 m2 yüzölçümlü taşınmazın Fatma Torun adına olan tapu kaydının iptali ile davacı Cihanbeyli Belediye Başkanlığı adına tapuya kayıt ve tesciline,

2-)Davalı Eşe Tuncer adına kayıtlı bulunan Konya İli Cihanbeyli İlçesi Köprübaşı Mahallesi 117 ada 113 parsel de 15/160 hisse ile kayıtlı 92,38 m2 yüzölçümlü taşınmazın Eşe Tuncer adına olan tapu kaydının iptali ile davacı Cihanbeyli Belediye Başkanlığı adına tapuya kayıt ve tesciline,

3-)Davalı Fatma Ünal adına kayıtlı bulunan Konya İli Cihanbeyli İlçesi Köprübaşı Mahallesi 117 ada 113 parsel de 15/160 hisse ile kayıtlı 60,25 m2 yüzölçümlü taşınmazın Fatma Ünal adına olan tapu kaydının iptali ile davacı Cihanbeyli Belediye Başkanlığı adına tapuya kayıt ve tesciline,

4-)Davalı İbrahim Marangoz(Satılmış oğlu) kayıtlı bulunan Konya İli Cihanbeyli İlçesi Köprübaşı Mahallesi 117 ada 113 parsel de 23/160 hisse ile kayıtlı 92,38 m2 yüzölçümlü taşınmazın İbrahim Marangoz(Satılmış oğlu)adına olan tapu kaydının iptali ile davacı Cihanbeyli Belediye Başkanlığı adına tapuya kayıt ve tesciline,

5-)Davalı Huriye Feslioğlu adına kayıtlı bulunan Konya İli Cihanbeyli İlçesi Köprübaşı Mahallesi 117 ada 113 parsel de 23/160 hisse ile kayıtlı 92,38 m2 yüzölçümlü taşınmazın Huriye Feslioğlu adına olan tapu kaydının iptali ile davacı Cihanbeyli Belediye Başkanlığı adına tapuya kayıt ve tesciline,

6-)Dahili davalılar-davalı, (Yusuf Marangoz mirasçıları) Bekir Marangoz, Fatma Yerli, Hacer Akyel, Hüseyin Marangoz, İbrahim Marangoz, Mustafa Marangoz, Nazmiye Marangoz, Osman Kenan Marangoz ile Dahili davalılar-(Süleyman Marangoz mirasçıları) Elfiye Marangoz, Hüsne Yeniyayla, İbrahim Marangoz, Elmas Memiş, Ekrem Marangoz, Metin Marangoz, Fatma Bilge, Rabia Çelik ile davalılar (Hüsniye Akıncı mirasçıları) Hüseyin Akıncı, Ahmet Akıncı ve Mustafa Akıncı hakkında açılan davanın esastan reddine,

7-)Davalı Satılmış Marangoz mirasçıları Erol Marangoz, Emine Ünal,Hacer Savcı ve Kenan Marangoz hakkında açılan davanın pasif husumet yokluğundan reddine,

Dair, davacı vekili ve davalı Yusuf Marangoz vekili ve davalı asil Mustafa Akıncı'nın yüzüne karşı 6100 Sayılı Hukuk Muhakemesi Kanununun 345. maddesi gereğince gerekçeli kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde KONYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNDE İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere karar verildi. 24/03/2023

Tüm araştırmalara rağmen kendisine ulaşılamayan ve tebliğ yapılamayan davalı Şayeste Torun'a (TC:27137180986); ilanen tebliğ olunur. 21/05/2026

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