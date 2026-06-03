İlan

Hatay 4. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Esas No: 2025/289

Davacı İç İşleri Bakanlığı vekili tarafından davalı Muhammed Ali Sertel aleyhine açılan Rücuen Tazminat davasında; mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adrese duruşma gününü bildirir davetiye çıkarıldığı adresin tanınmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamamış olması nedeniyle dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava dilekçesine karşı HMK 127. maddesi gereğince iki hafta içinde cevap vermeniz, iki haftalık süre içinde cevap vermediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tümünü inkar etmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur. 16/05/2026

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