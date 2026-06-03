İLAN

İSTANBUL 32. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/375 Esas

DAVACI : DOĞUKAN TANGAL

VEKİLİ : Av. DİANA TÜYLÜ -

DAVALILAR : ŞENGÜL İSTANBULLU

Davacı Doğukan Tangal tarafından aleyhinize açılan Mirasın Hükmen Reddi davasının yapılan yargılamasında;

HÜKÜM :

"1-Davanın KABULÜ İLE;

2-Sinop ili, Dikmen ilçesi, Bucak Mah/Köy Cilt No:16, Hane No;6, BSN;9'da nüfusa kayıtlı, Mustafa ve Şerife'den olma, Gerze 19/05/1960 doğumlu 12422926806 T.C. Kimlik numaralı muris Davut TANGAL'ın terekesinin borca batık olduğunun TESPİTİ ile davacı Doğukan Tangal yönünden mirasının HÜKMEN REDDİNE,

2-Alınması gereken 615,40-TL karar ve ilam harcının peşin alınan 80,70-TL harçtan mahsubu ile kalan 534,70-TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

3-Davanın niteliği gereği yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

4-Davanın niteliği gereği vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

5-Dosyada bulunan adi yardım kararı gereği hazineden karşılanan ve aşağıda dökümü gösterilen yargılama gideri toplamı olan 39.872,00-TL'nin davanın niteliği gereği davacıdan tahsili ile hazineye iadesine,

6-Gider avansından yapılmış ve yapılacak masraflar çıkarıldıktan sonra artan kısmın karar kesinleştiğinde yatırana iadesine,

Dair davacı ve davalılar vekillerinin yüzüne karşı diğer tarafın yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere istinaf dilekçesi sunulmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere " karar verilmiş olup iş bu karar adresi tespit edilemeyen davalı Şengül İstanbullu'ya ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacaktır. 07.05.2026

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