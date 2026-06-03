Giriş Tarihi: 04.06.2026 00:00
KIZILCAHAMAM
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İ L A N
Madde 1 Mülkiyeti Kızılcahamam Belediyesine ait Karşıyaka Mahallesinde kain 160051 ada 1 parsel sayılı taşımaz üzerinde bulunan konutlar ile Yenice Mahallesi 160049 ada 7 parsel üzerinde bulunan dükkanların satışı ihalesi ve Yenice Mahallesinde kain 113 ada, 114 parsel sayılı taşınmaz üzerinde Soğuksu Caddesi Büyük Hamam mevkiinde bulunan toplam; -3- (üç) adet işyeri, turizm amaçlı ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere; (giyim, tekstil, yöresel ürün satış alanı, aktar, hediyelik eşya, berber, kuaför, yiyecek-içecek satış noktası, pastane vb.) kira ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale kanunun 45. Maddesi hükmü gereğince açık arttırma usulü ile ihalesi yapılacaktır.
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZMALLAR (KONUTLAR)
|SIRA NO
|BLOK VE
DAİRE NO
|BULUNDUĞU
KAT
|DAİRE
CEPHESİ
|
BRÜT M2
|NET M2
|SATIŞ DEĞERİ
(TL)
|
GEÇİCİ TEMİNAT
(TL) %3
|
İHALENİN
TARİHİ
|
İHALE
SAATİ
|1
|E-1 Blok-No: 2
|Zemin
|Batı
|150,6 (4+1)
|126,9
|6.400.000.-
|192.000.-
|23/06/2026
|14.00
|2
|E-2 Blok-No: 1
|Zemin
|Doğu
|150,6 (4+1)
|126,9
|6.000.000.-
|180.000.-
|23/06/2026
|14.30
|3
|E-2 Blok-No: 2
|Zemin
|Batı
|150,6 (4+1)
|126,9
|6.200.000.-
|186.000.-
|23/06/2026
|15.00
|4
|C-1 Blok-No: 1
|2. Bodrum
|Kuzey Doğu
|84,77 (2+1)
|71,27
|3.900.000.-
|117.000.-
|23/06/2026
|15.30
|5
|C-1 Blok-No: 2
|2. Bodrum
|Kuzey Batı
|84,77 (2+1)
|71.27
|4.100.000.-
|123.000.-
|23/06/2026
|16.00
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZMALLAR (DÜKKANLAR)
|S.NO
|DÜKKAN
BLOK VE NO
|KAT
|DEPO VE ASMA
KAT BİLGİSİ
|DÜKKAN
CEPHESİ
|
BRÜT (M2)
|TOPLAMALAN (M2)
|SATIŞ BEDELİ
(TL)
|GEÇİCİ TEMİNAT
(TL) %3
|
İHALE
TARİHİ
|
İHALE
SAATİ
|1
|B Blok
2 ve 15
|Zemin
|Asma katlı-
bağımsız iki
ayrı depo
|Kuzey-Güney
|104,84
104,92
|209,76
|18.000.000.-
|
540.000.-
|23/06/2026
|16.30
|2
|B Blok
7 ve 10
|Zemin
|Asma katlı-
her iki dükkan
altı depo
|Kuzey-Güney
|78,18
74,10
|152,28
|13.000.000.-
|
390.000.-
|23/06/2026
|17.00
Madde 2 - İhaleler Kızılcahamam Belediyesi Encümeni tarafından, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi hükümleri çerçevesinde Açık ihale usulü ile Belediye Hizmet Binası 4. katta bulunan Belediyemiz Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
Madde 3 - İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74'üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.
İhaleye katılanlar
GERÇEK KİŞİLERDEN :
1. Nüfus cüzdan sureti,
2. Nüfus kayıt örneği (İkametgah belgesi),
3. Geçici teminatı yatırdığına dair belge,
4. Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
5. Şartname aldığına dair belge,
6. Kızılcahamam Belediyesine borcu olmadığına dair belge
TÜZEL KİŞİLERDEN :
1. Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2. Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,
3. Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
4. Deneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,
5. Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
6. Geçici teminatı yatırdığına dair belge,
7. Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
8. Şartname aldığına dair belge,
9. Kızılcahamam Belediyesine borcu olmadığına dair belge
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZMALLAR
|SIRA
NO
|
MAHALLESİ
|
MEVKİİ
|BAĞIMSIZ BÖLÜM NO
|YÜZÖLÇÜMÜ (m²)
|KULLANIM AMACI
|AYLIK MUHAMMEM KİRA BEDELİ TL
|GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ
TL (%3)
|
İHALENİN
TARİHİ
|
İHALE
SAATİ
|1
|Yenice
|Büyük Kaplıca Binası
|10
|14,17
|İşyeri
|15.000.-
|16.200
|25/06/2026
|15.00
|2
|Yenice
|Büyük Kaplıca Binası
|11
|14,17
|İşyeri
|15.000.-
|16.200
|25/06/2026
|15.30
|3
|Yenice
|Büyük Kaplıca Binası
|13
|29,7
|İşyeri
|30.000.-
|32.400
|25/06/2026
|14.30
Madde 4 - İhale Kızılcahamam Belediyesi Encümeni tarafından, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Arttırma usulü ile Belediye Hizmet Binası 4. katta bulunan Belediyemiz Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
Madde 5 - İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74'üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.
İhaleye katılanlar
GERÇEK KİŞİLERDEN :
1-Türkiye'de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren İletişim Bilgi Formu
2-İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti
3-Geçici Teminat Mektubu veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
4-İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge
5-İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması
6-Şartname aldığına dair belge,
7-Kızılcahamam Belediyesine borcu olmadığına dair belge
TÜZEL KİŞİLERDEN :
1. Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2. Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,
3. Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
4. Deneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,
5. Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
6. Geçici teminatı yatırdığına dair belge,
7. Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
8-İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge
9-İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belge
Madde 6 İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri içerisinde Belediye Tahakkuk ve Tahsilat Biriminde görülebilir veya 500.00.TL (Beşyüz TL) bedel karşılığında satın alınabilir
İlan olunur
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02479200