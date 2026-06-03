SERDİVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

1.Sakarya ili Serdivan İlçesi Belediye Encümeninin 21.05.2026 tarih ve 222 sayılı kararı ile aşağıdaki listede bilgileri mevcut arsaların satışı 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35/a maddesine (kapalı zarf usulüne) göre yapılacaktır.

2.İhale, Belediye Encümeni huzurunda 18.06.2026 Perşembe günü aşağıdaki tabloda belirtilen saatlerde Serdivan Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. İsteklilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları gerekir.

3.Satış ihalesi yapılacak taşınmaz malların listesi ;

Sıra No PAFTA MAHALLE ADA PARSEL NİTELİK YÜZÖLÇÜMÜ

M² MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ

TEMİNAT BEDELİ İHALE TARİHİ 1 G24B22A4B KURUÇEŞME 2385 31 ARSA 2.534,01 27.000.000,00 ₺ 810.000,00 ₺ 18.06.2026

14.30 2 G24B22A1C KURUÇEŞME 2396 74 ARSA 1.532,67 16.500.000,00 ₺ 495.000,00 ₺ 18.06.2026

14.45 3 G24C03A1B SERDİVAN

(İDARİ: KEMALPAŞA) 2242 1 ARSA 1.447,19 11.500.000,00 ₺ 345.000,00 ₺ 18.06.2026

15.00 4 G24B21B2C PINAR

(İDARİ: HAMİTABAT) 2504 159 ARSA 897,47 10.500.000,00 ₺ 315.000,00 ₺ 18.06.2026

15.15 5 G24B22C3A SERDİVAN

(İDARİ: KEMALPAŞA) 2627 1 ARSA 659,44 13.000.000,00 ₺ 390.000,00 ₺ 18.06.2026

15.30 6 G24B22A4B KURUÇEŞME 2385 32 ARSA 500,00 5.750.000,00 ₺ 172.500,00 ₺ 18.06.2026

15.45 7 G24B23A3D SERDİVAN (İDARİ: ARBACIALANI) 2607 7 ARSA 235,56 7.000.000,00 ₺ 210.000,00 ₺ 18.06.2026

16.00

(İhale bedeli üzerinden ayrıca K.D.V. tahsil edilmeyecektir.)

4.Taşınmazın muhammen satış bedeli ve geçici teminat miktarı, yukarıda tabloda gösterilmiştir.

İstekliler söz konusu taşınmazın satış ihalesine katılabilmek için muhammen bedelinin %3'ü (yüzde üç) nispetinde, geçici teminatı nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.

İsteklilerin Kapalı teklif usulüne göre ihale edilecek arsalar için teklif zarflarını 18.06.2026 tarihinde saat 14.30'a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.

(İstekliler birden fazla arsa için ihaleye katılacaklarsa her bir arsa için ayrı ayrı teminat yatıracak ve teklif zarfını da ayrı hazırlayacaktır.)

5. İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

5.1.Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut).

5.2.Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır, iş ortaklığı olarak ihaleye girilmişse pilot ortak tarafından imzalanması yeterli olacaktır.

5.3.Geçici teminat bedeli makbuzu veya Geçici Teminat Mektubu ( Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi ve alındığı banka ya da finans kurumunca teyit yazılı olmak zorunludur ).

5.4.Gerçek kişi olması halinde yerleşim yeri ve diğer adres belgesi (e -devlet).

5.5.Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği (e -devlet).

5.6.Gerçek kişiler için İmza beyannamesi (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname.

5.7.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

5.8.Tüzel kişiliğin kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı (Vergi Levhası).

5.9.Tüzel kişiliğin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge veya imza sirküsü.

5.10.Şartname alındı makbuzu.

5.11.Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı evrak (Belediye veznesinden alınacak).

5.12.Ortak girişim olarak ihaleye girilmesi halinde ihale yılı içinde düzenlenmiş noter tasdikli "İş Ortaklığı Beyannamesi" belgesi (İhale dökümanındaki şablon esas alınarak pilot ve özel ortaklarda belirtilecek şekilde düzenlenecektir).

5.12.1. Yerli gerçek veya tüzel kişi veya kişiler, tek başlarına veya kendi aralarında iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilirler.

5.12.2. Yabancı gerçek veya tüzel kişi veya kişiler, tek başlarına veya kendi aralarında iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılamazlar.

5.12.3.Yabancı gerçek veya tüzel kişi veya kişiler, yerli gerçek veya tüzel kişi veya kişiler ile iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilirler.

5.13. Yabancı istekliler için; Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres beyanı, irtibat telefon numarası, elektronik posta adresleri ile yabancı isteklilerin sunacağı yurt dışında düzenlenmiş her türlü belgelerin T.C. Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Apostil şerhini taşımaları gerekmektedir.

5.14. İhaleye girebilmek için yasaklı olmadığına ilişkin "Taahhütname" verilecektir (İhale Dökümanı örneğine uygun).

Taşınmazların kapalı teklif usulü satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 18.06.2026 tarihinde saat 14.30'a kadar Serdivan Belediyesi Encümenine (ihale komisyonu) sunulmak üzere Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görevli personele sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir.

6. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI, SÜRECİ VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

6.1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

İstekliler, ihaleye ilişkin dökümanları Serdivan Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görebilir ve satış şartnamesini 5.000,00-TL(beşbinTL) ücret karşılığında satın alabilirler.

6.2.Müşteri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 31'inci veya 76'ncı maddelerine göre onaylanan ihale kararının ilgilisine tebliğinden veya 32'nci maddeye göre tebliğ sayılan günden itibaren 15( on beş) gün içinde sözleşmeyi imzalamak, ihale bedelini, diğer vergi harçların tamamını peşin olarak ödemek zorundadır. İhale ile ilgili sözleşmeyi imzalamak, ihale bedelinin ve diğer harçların tamamını Belediye veznesine veya Belediyenin banka hesabına yatırması ile taşınmazlar(arsalar) ile ilgili tapuda ferağ işlemine izin verilecektir. İş ortaklığı olarak ihaleye giren isteklilerin hepsi sözleşmeyi imzalamak zorunda olup, geçici teminatlar tapu tescilinden sonra iade edilecektir.

6.3. Gerektiğinde ihtilafların hal mercii Sakarya İcra Daireleri ve Mahkemeleridir.

6.4. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanunun 29'uncu maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6.5.Telgraf veya faksla yapılacak müracaat ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

2886 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereğince ilan olunur.

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