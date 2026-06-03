Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/25 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/25 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İl, Şişli İlçe, Dikilitaş Mahalle, 1199 Ada No , 318 Parsel No , 100/2700 Arsa Payı/Payda, 1.110,00 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Kargir Apartman, 6.Kat 26 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Mesken Olan Taşınmazın Tamamı. Adresi : Fulya Mah. Mevlüt Pehlivan Sok. Onur Apartmanı, No:25 , K:6, D:26 Şişli / İSTANBUL Kıymeti : 11.000.000,00 TL KDV Oranı : %1 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 14:35 Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 14:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 14:35 Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 14:35

22/05/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02479517