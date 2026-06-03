T.C. KUMLUCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Abdurrahman Yıldırım tarafından davalılar aleyhine açılan tescil harici bırakılan yere ilişkin tapu iptal ve tescil (kazandırıcı zamanaşımına dayalı) davasının yapılan yargılamasında; Dava konusu Antalya İli, Kumluca İlçesi, Salur Mahallesinde yer alan güneyinde Salur-62 parsel, güneybatısında Salur-61 parsel, batısında Salur-110 ada 98 parsel, kuzey üst kesimi Hacıveliler 101 ada 18 parsel olan, doğusunda tapusuz kısımda kalan taşınmazın davacının ihya ederek 50 yılı aşkın süredir nizasız ve fasılsız şekilde malik sıfatıyla zilyetinde olduğu ve taşınmazın davacı Abdurrahman Yıldırım adına M.K. Nun 713 maddesi gereğince tescili istenildiğinden, anılan taşınmaz üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben üç ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına yazılı olarak başvurmaları ilan olunur.