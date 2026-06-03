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TURHAL SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/1162 Esas

KARAR NO : 2024/565

DAHİLİ DAVALI : Celil DEMİR, 42991385360

DAHİLİ DAVALI : Cemil DEMİR, 42886388872

DAHİLİ DAVALI : Ülkü KANCAĞI, 55846517090

DAHİLİ DAVALI : Sabiha TOY, 59983051202

Davacı vekili tarafından mahkememize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında; dahili davalılar Celil DEMİR, Cemil DEMİR, Ülkü KANCAĞI, Sabiha TOY'un bilinen adreslerine gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi ekli tebligat çıkarılmış olup, adresinde bulunmamaları nedeniyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından yapılan yargılama sonucunda ortaklığın giderilmesine ilişkin davanın KABULÜNE, Tokat ili, Turhal ilçesi, Varvara Mah/Köy, 154 ada 3 parsel sayılı taşınmazın üzerindeki tüm müştemilatları ve yükümlülüklerle birlikte satılarak ORTAKLIĞIN SATIŞ YOLU İLE GİDERİLMESİNE, Satışın İİK hükümlerine göre umum arasında açık arttırma suretiyle yapılmasına, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Samsun Bölge Adliye Mahkemesi'ne İSTİNAF yolu açık olmak üzere karar verildiği, bu kararın davalı Keziban Ağar vekili tarafından 27/01/2025 tarihli dilekçe ile istinaf edildiği anlaşılmış olup, teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 22/04/2026

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