EMİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İLAN

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Adaçal Mahallesinde bulunan 4 adet aşağıda listelenen arsaların 2886 sayılı DİK. nun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) sözleşme tarihinden itibaren satışı yapılacak olup, arsanın m² muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri aşağıya çıkarılmıştır.

Sıra No Mahalle Ada Parsel Alan m² Muhammen m² Bedeli KDV Hariç Geçici Teminat Bedeli İhale Başlama Saati Şartname Bedeli 1 Adaçal 784 3 58,50 m 49.500,00 TL 86.872,50 -TL 10:00 500,00 -TL 2 Adaçal 784 7 48,10 m 49.500,00 TL 71.428,50 -TL 10:05 500,00 -TL 3 Adaçal 784 9 52,49 m 49.500,00 TL 77.947,65 -TL 10:10 500,00 -TL 4 Adaçal 784 10 52,51 m 49.500,00 TL 77.977,35 -TL 10:15 500,00 -TL

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Eski Kacerli Mahallesi Hal Civarı Küme Evleri Emirdağ Belediyesi Kapalı Pazar Alanında bulunan 7 adet yoğurt dükkanının ve 2 adet sebze Pazar alanının 2886 sayılı DİK. nun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile sözleşme tarihinden itibaren 2 (iki) yıllığına kiraya verilecek olup, 1 yıllık kira muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri aşağıya çıkarılmıştır.

Sıra No İşyeri Adı Muhammen Bedel Yıllık K.D.V hariç Geçici Teminat İhale Saati Şartname Bedeli 5 46/2 Nolu Yoğurt Dükkanı 24.000,00 TL 1.440,00 TL 10.20 500,00 -TL 6 46/17 Nolu Yoğurt Dükkanı 24.000,00 TL 1.440,00 TL 10.25 500,00 -TL 7 46/18 Nolu Yoğurt Dükkanı 24.000,00 TL 1.440,00 TL 10.30 500,00 -TL 8 46/20 Nolu Yoğurt Dükkanı 24.000,00 TL 1.440,00 TL 10.35 500,00 -TL 9 46/21 Nolu Yoğurt Dükkanı 24.000,00 TL 1.440,00 TL 10.40 500,00 -TL 10 46/29 Nolu Yoğurt Dükkanı 24.000,00 TL 1.440,00 TL 10.45 500,00 -TL 11 46/31 Nolu Yoğurt Dükkanı 24.000,00 TL 1.440,00 TL 10.50 500,00 -TL 12 46/89 Nolu Sebze Pazarı 54.000,00 TL 3.240,00 TL 10.55 500,00 -TL 13 46/91 Nolu Sebze Pazarı 54.000,00 TL 3.240,00 TL 11.00 500,00 -TL

Satış ve kiralama ihaleleri Emirdağ Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı salonunda 18/06/2026 tarihinde saat 10:00'da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İhale ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binası Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

İsteklilerin yeterlilik belgesi alabilmesi ve ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 18/06/2026 tarihi saat 10:00'a kadar aşağıdaki belgeler ile Belediye Hizmet Binası Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERCEK KİŞİ)

1-) Dilekçe (İhaleye Katılmaya istekli olduğuna dair)

2-) Kanunu ikametgâh belgesi (İlgili Nüfus Müdürlüğünden)

3-) Geçici ihale teminatı (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)

4-) İhalelere katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup; Borcu olmadığını ibraz edecektir. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.)

5-) İhale şartnamesi alındı belgesi (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.)

6-) Ayrıca istekliler adına vekaleten ihaleye iştirak etmesi halinde teklif de bulunacak kimsenin vekâlet namesi ile vekâleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü

7-) Teklif Dosyasına idareden satın alınan idari şartnamenin isteklilerce imzalanmış hali sunulacaktır.

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER(TÜZEL KİŞİ)

1-) Dilekçe (İhaleye katılmaya istekli olduğuna dair)

2-) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi/ Meslek Odası kayıtlı olduğuna dair ihale yılı içerisinde alınmış belge.

3-) Ticaret Sicil Belgesi ( Tüzel Kişilik kuruluşu, şirket ortaklarının son durumunu ve Temsil/ilzamın son durumunu gösterir gazeteler)

4-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noterden imza sirküsü

5-) İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak edilmesi halinde; teklif de bulunacak kimsenin vekalet namesi ile vekaleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü.

6-) Geçici Teminat. (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz)

7-) Borcu Yoktur Belgesi. (İhaleye katılacak ilgililerin Belediyeye borcu bulunmayacak olup, bu durum Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge ile tevsik edilecektir)

8-) İhale Şartnamesi Alındı Belgesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edecektir)

9-) Teklif Dosyasına idareden satın alınan idari şartnamenin isteklilerce imzalanmış hali sunulacaktır.

-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

-Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.

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