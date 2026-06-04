İLANEN TEBLİGAT

KAPIKULE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Abdullah YAVUZ tarafından Türkiye'ye getirilen DB623NC plakalı aracın süresinde yurtdışına çıkarılmaması nedeniyle tatbik edilen 25220200ET001701 sayılı ek tahakkuk kararı muhteviyatı amme alacağı (432.684,68-TL) tahsil edilmeden şahsın vefat etmesi nedeniyle, şahsın mirasçıları Aysel UĞURLU (T.C.143******48), Hacer GÜLER (T.C.175******46), Vedat YAVUZ (T.C.514******96), Yaşar YAVUZ (T.C.514******68) tarafından aracın en yakın Gümrük Müdürlüğüne terk edilmesi veya yurtdışı edilmesi halinde tahakkuk iptal edilecektir. Aksi takdirde, Türk Medeni Kanunu 606., 609. madde uyarınca miras ret edilmiş ise ilgili belgelerin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi, edilmemesi halinde Vergi Usul Kanunu 12. madde ile Türk Medeni Kanunu 599., 641., 681. madde uyarınca borcun ödenmesi, borcun bu tebligattan itibaren 15 gün içinde ödenmemesi halinde mirasçılarından cebren takip ve tahsil edileceği Tebligat Kanunu'nun 28., 29., 30., 31. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.