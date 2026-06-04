T.C. AKSARAY İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Aksaray İl, Merkez İlçe, ŞİFAHANE Mahalle/Köy, 6741 Ada, 10 Parsel, B Blok/ZEMİN/-/1 Nolu Bağımsız Bölüm bina girişine göre sol kolda ve asansörden inince sağ kolda konumlu olup kuzey-doğu cephelidir. Dubleks Meskenin alt katında 3 adet yatak odası, banyo, hol,(3+0) brüt 73,10m² ve net alanı ise 59 ve üst katında oturma odası, salon, mutfak, hol, wc,(1+1) 85,70m² ve net alanı ise 60,20m² olmak üzere brüt toplam 158,80m² ve net 119,20m² alanlıdır. Odaların tabanı laminant parke kaplı ,mutfağın tabanı karo-seramik ile kaplıdır. Antrenin zemini seramik kaplamadır. Mutfağın duvarları seramik ile kaplıdır.Banyo ve wc bölmelerinin tabanı ve duvarları tavana kadar seramiktir. Duvarlar alçı sıva üzeri saten boyalıdır. Tavanlar alçı-kartonpiyer yapılıdır. İç kapılar mobilya kapı ve pencereler pvc doğramadır. Balkon kapısı pvc doğramadır. Dubleks merdiveni mermer kaplamadır. Değer tespitine konu olan mesken bireysel doğalgazlıdır. Mutfak dolabı vardır. Banyo da duşa kabin bulunmaktadır. Meskenin dış kapısı çelik kapıdır. Bina giriş kapısı demirden mamüldür.Bina da asansör bulunmaktadır. Taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/3553 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Adresi: Şeyhhamit Mahallesi 3306.Sokak No:16B Derin Sitesi B Blok Zemin Kat No:1 Merkez/AKSARAY Yüzölçümü : 1.507,55 m2 Arsa Payı : 4400/150755 İmar Durumu:Var Kıymeti : 6.200.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir detaylar dosyasındadır.