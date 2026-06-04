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T.C. EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/36 Esas 18.02.2026

Konu : ilan hk

Dava konusu Edirne ili, Merkez İlçesi, Hacıumur köyü 1550, 1565 ve 1752 parselde kayıtlı taşınmazın 1/4 hisse sahibi olan Aliye'nin hak ve menfaatlerinin korunması için 3561 Sayılı Yasa gereği Edirne 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 03/11/2015 tarih, 202015/733 E., 2015/883 K., sayılı kararı ile Edirne Defterdarı Yönetim Kayyımı, E Edirne ili, Merkez İlçesi, Hacıumur köyü 1550, 1565 ve 1752 parselde kayıtlı taşınmazın 1/4 hisse sahibi olan ''Aliye'nin'' malvarlıklarının hak ve menfaatlerinin korunması için 3561 sayılı yasa gereği (Şubat 2022 tarihli mevzuat değişikliği nedeniyle) Edirne Defterdarı yönetim kayyımı olarak tayin edildiği, ancak 3561 Sayılı Mal Memurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmelik'in 4. maddesinin /f bendinde yapılan değişiklik gereğince dava için husumet kayyım olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü'ne yöneltildiği ve malvarlığının resmen yönetimi süresinin 10 yılı doldurduğundan bahisle, Edirne Satış Memurluğunun 2016/60 Ort. Gid. Satış sayılı İzale-i Şüyu satışı ile satılan dava konusu taşınmazdaki "Aliye'nin" hisselerinin karşılığı Kayyımlık Büro Başkanlığının Edirne Ziraat Bankası Şubesindeki TR75 0001 0000 9732 0804 0865 17 nolu hesabında değerlendirilmekte olan satılan dava konusu taşınmazdaki "Aliye'nin" hisselerinin karşılığı olan 95.844,06 TL satış bedelinin, işlemiş ve işleyecek tüm mevduat faizleriyle birlikte HAZİNEYE İRAD KAYDINA karar verilmesi istemi ile mahkememizin 2026/36 Esas sayısı üzerinden dava ikame edildiği, SAĞ OLMASI HALİNDE GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMESİ İSTENEN ALİYE'NİN ÖLÜ OLMASI HALİNDE KANUNİ MİRASÇILARININ YAHUT MİRASINDA HAK SAHİBİ OLAN KİŞİLERİN VEYAHUT GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMESİ İSTENEN KİŞİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ BULUNAN KİMSELERİN İLK İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN 6 AYLIK SÜRE ZARFINDA MAHKEMEMİZİN 2026/36 ESAS SAYILI DAVA DOSYASINA İLİŞKİN OLARAK BAŞVURMALARI, AKSİ TAKDİRDE ALİYE'NİN GAİPLİĞİNE VE 2016 YILINDA İZALE-İ ŞÜYU SATIŞI İLE SATILAN DAVA KONUSU EDİRNE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, HACIUMUR KÖYÜ 1550, 1565 VE 1752 PARSELDE KAYITLI TAŞINMAZIN EDİRNE ZİRAAT BANKASI ŞUBESİNDEKİ TR75 0001 0000 9732 0804 0865 17 NOLU HESABINDA DEĞERLENDİRİLMEKTE OLAN "ALİYE'NİN" HİSSELERİNİN KARŞILIĞI OLAN 95.844,06 TL SATIŞ BEDELİNİN, İŞLEMİŞ VE İŞLEYECEK TÜM MEVDUAT FAİZLERİYLE BİRLİKTE HAZİNEYE İRAD KAYDINA KARAR VERİLECEĞİ ilan olunur. 18/02/2026