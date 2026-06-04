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Giriş Tarihi: 05.06.2026 00:00

T.C. ELBİSTAN 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

ELBİSTAN

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/6 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda detayları yazılı araç esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden satışa çıkarılmıştır.03/06/2026

1. Nolu Taşınmazın

Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Elbistan İlçe, ÇITLIK Mahalle, 2449 Ada, 11 Parsel

Yüzölçümü : 20.699,55 m2 -- Kıymeti : 6.727.353,75 TL -- KDV Oranı : %10

1.Artırma

Başlangıç ve Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 10:47 -- 25/06/2026 - 10:47

2.Artırma

Başlangıç ve Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 10:47 -- 20/07/2026 - 10:47

2. Nolu Taşınmazın

Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Elbistan İlçe, ÇITLIK Mahalle, 2441 Ada, 57 Parsel

Yüzölçümü : 25.165,10 m2 -- Kıymeti : 1.761.557,00 TL -- KDV Oranı : %10

1.Artırma

Başlangıç ve Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 11:49 -- 25/06/2026 - 11:49

2.Artırma

Başlangıç ve Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 11:49 -- 20/07/2026 - 11:49

3. Nolu Taşınmazın

Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Elbistan İlçe, ÇITLIK Mahalle, 2441 Ada, 27 Parsel

Yüzölçümü : 9.735,15 m2 -- Kıymeti : 778.812,00 TL -- KDV Oranı : %10

1.Artırma

Başlangıç ve Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 13:42 -- 25/06/2026 - 13:42

2.Artırma

Başlangıç ve Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 13:42 -- 20/07/2026 - 13:42

(İİK m.114 ve m.126) 03/06/2026

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02481149

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T.C. ELBİSTAN 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
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