İLAN

İZMİR FİKRİ SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2023/18 Esas 06.04.2026

Konu : İlan metni

Davacı , İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ile Davalı , İNOVERA BİLGİSAYAR YAZILIM DONANIM ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Fikir Ve Sanat Eseri (Manevi Tazminat İstemli.) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Mahkememizin 2023/18 Esas- 2024/79 sayılı kararın kesinleşmesinden itibaren 3 aylık süre içerisinde davacı vekili tarafından ulusal çapta yayım yapan gazetelerden birisinde yayınlanmasını talep etmekle;

HÜKÜM :

Davacının maddi tazminata yönelik davasının kısmen kabulü ile takdiren 2 kat uygulanmak suretiyle 1.059.439,06 TL'nin 06/01/2014 tarihinden itibaren ticari faiziyle davalıdan alınıp, davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

Davacının manevi tazminat talep etmeye hak ve yetkisi bulunmadığından manevi tazminat talebinin reddine,

Dair verilen kararımız tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02481514