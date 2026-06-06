İ L A N

T.C. ARTOVA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/534 Esas

MURİS : ALİ KILIÇ

Tokat İli Sulusaray İlçesi Malum Seyit Tekke Mahallesi Cilt No:15 Hane No:166'da nüfusa kayıtlı Hacı Ahmet ve Şerife'den olma 01/07/1885 Dutluca doğumlu ve kayıtlara göre 24/03/1963 tarihinde vefat eden muris Ali Kılıç'ın resmi kayıtlar uyarınca mirasçısı bulunmadığı tespit edilmiş olup murisin mirasçısı olduğu iddiasında bulunanların Artova Sulh Hukuk Mahkemesinin 2025/534 Esas sayılı dosyasına ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmeleri İHTAR olunur.

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