Giriş Tarihi: 07.06.2026 00:00
T.C.
İSTANBUL
27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İ L A N
DOSYA NO : 2019/271
KARAR NO : 2025/544
SANIKLAR :1-FATIMA SULIMAN, Alı ve Balkes kızı, 01/09/1996 Aleppo doğumlu, Zeyrek Mah. Kazlıçeşme Sok. No:91 Fatih/ İstanbul adresinde oturur. YKN: 99908224564
:2-ZAHRA SULEYMAN, Alı ve Balkız kızı, 01/01/1998 Halep doğumlu, Zeyrek Mah. Kazlıçeşme Sok. No:91 Fatih/ İstanbul adresinde oturur. YKN: 99919657252
SUÇ :Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlığa teşebbüs
SUÇ TARİHİ :16/04/2019
SUÇ YERİ :Fatih/İSTANBUL
KARAR TARİHİ :20/11/2025
Yukarıda açık kimliği yazılı sanıklar Fatıma SULIMAN ve Zahra SULEYMAN hakkında "elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlığa teşebbüs" suçundan 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA, karar verilmiştir.
Yapılan tüm aramalara rağmen sanıkların tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, Türkiye Geneli yüksek trajlı İlk 5 gazetelerden birinde bir defaya mahsus ve Genel kategoriye dahil İnternet Haber Sitesinden birinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanından itibaren 2 hafta içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 05/06/2026
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