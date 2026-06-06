İ L A N

T.C.

İZMİR

18. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2019/203 Esas

DAVALI : DILDORA MAMATOVA KALPAK (Tacikistan Cumhuriyeti Uyruklu)

Abdullah ve Dilbar kızı, 14/03/1992 doğumlu.

Davacı SERKAN KALPAK vekili tarafından davalı DILDORA MAMATOVA KALPAK aleyhine mahkememizde boşanma davası açılmış olup yapılan tüm araştırmalara rağmen davalının adresi tespit edilemediğinden tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma davetiyesine ve sonuçlarına ilişkin diğer hususlar yanında;

HMK 147.maddesi uyarınca; davalının geçerli bir özrünü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde yeniden davetiye gönderilmeyeceği ve HMK 150.madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunda hüküm verileceği, tahkikat duruşmasının 02/07/2026 günü saat 10:30'da yapılacağının tahkikat duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğin son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağının, davalı DILDORA MAMATOVA KALPAK'a 7201 sayılı yasanın 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 04/06/2026

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