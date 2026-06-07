BURSA 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/295 Esas

KARAR NO : 2026/294

DAVALI : SEVDA JUMALIYEVA-99151294550 -Azerbaycan uyruklu,

Velayet (Velayetin Düzenlenmesi (TMK M.182)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Mahkememizden verilen 21/04/2026 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile;

''1-Davacı baba tarafından davalı anne aleyhine açılan velayetin değiştirilmesi davasının KABULÜNE,

Tarafların müşterek çocuğu 14854823432 TC kimlik numaralı Dafna Kurban'ın velayetinin tedbiren ve kalıcı olarak davalı anneden alınarak davacı babaya verilmesine,

2-Tarafların müşterek çocuğu ile davalı anne arasında;

Davacı babanın refakatinde olacak şekilde; her ayın 1. haftası Pazar günü saat: 12:00'dan pazar günü saat 17:00'e kadar, her yıl anneler günü saat 12:00'dan saat 17:00'e kadar annenin çocuğunu yanına almak ve görüşmek suretiyle tedbiren ve kalıcı olarak yatısız olacak şekilde şahsi münasebet tesisine,

3-TMK'nın 182, 324, 328, 336/son, 339, 340, 341, 342.maddeleri gereğince, 18 yaşından küçük çocuğun eğitimi, bakımı, yetiştirilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması ve var ise çocuklara ait mal varlıklarının yönetimi konusunda gerekli özeni göstermesi için velayet sahibinin ihtarına,

4-Velayeti kendisine bırakılan velinin, çocuğun 18 yaşını doldurmasına kadar mal varlıkları ve gelirleri mevcut ise çocukların mal varlıkları ve gelir-giderlerine ilişkin defter tutarak iş bu kararın tebliğinden itibaren her yıl Ocak ayında, en geç Ocak ayının sonuna kadar mahkememize veya ikametlerinin bulunduğu yer en yakın Aile Mahkemesine rapor sunmasına,

5-Yargılama giderleri bakımından;

a) Alınması gerekli 732,00TL maktu karar ve ilam harcında 269,85 TL harç ile harç tahsil müzekkeresi ile tahsil edilen 157,75 TL'nin mahsubu ile 304,40 TL'nin davalı taraftan alınarak Hazineye irat kaydına,

b) Davacı tarafından yatırılan 269,85 TL başvurma harcı ile 269,85 TL karar ve ilam harcı , harç tahsil müzekkeresi ile tahsil edilen 157,75 TL bakiye karar harcı, 427,60 TL İstinaf karar harcı ve 1.169,40 TL istinaf yoluna başvurma harcı olmak üzere toplam 2.294,45TL harcın davalı taraftan alınarak davacı tarafa verilmesine,

c) Davacı tarafından yapılan 1.550,40 TL yargılama giderinin davalı taraftan alınarak davacı tarafa verilmesine,

6-Davacı tarafından mahkememiz veznesine yatırılan ve kullanılmayan gider avansının kararın kesinleşmesi halinde davacı tarafa verilmesine,

7-Davalı tarafından mahkememiz veznesine yatırılan ve kullanılmayan gider avansının kararın kesinleşmesi halinde davalı tarafa verilmesine,

8-6100 sayılı HMK'nın 335/3.maddesi uyarınca hükümden sonraki tebliğe çıkartmaya yönelik yargılama giderlerinin davacı tarafından karşılanmasına, istinaf edilmesi halinde istinaf giderlerinin istinaf eden tarafından karşılanmasına,

Dair, kararın taraflara tebliğinden itibaren HMK'nin 345. Maddesi uyarınca 2 haftalık kesin süre içinde Mahkememize veya başka yer Aile Mahkemesi ya da Asliye Hukuk Mahkemesine yazılı veya sözlü olarak yapılacak başvuru ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar hazır olanların yüzüne karşı açıkça okundu, usulen anlatıldı.'' şeklinde verilen karar davalıya ilanen tebliğ olunur.'' 20/05/2026