UŞAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/537

KARAR NO : 2026/18

Mahkememizde görülmekte olan davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile davalı Mehmet Aydın ÖZBİLEN ile diğer bir kısım davalılar arasında görülmekte olan Kamulaştırma davasının yapılan yargılaması sonunda verilen hüküm gereği;

Davanın kabülü ile;

Dava konusu Uşak İli, Merkez İlçesi, Bozkurt Mahallesi 1035 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazın davalı taraf adına kayıtlı olan11/15 hissesinin tapu kaydının iptali ile, tapu kaydı üzerindeki tüm şerhlerden arî olarak, 4721 Sayılı TMK'nun 999.maddesi uyarınca, davacı DSİ Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tesciline,

Dava konusu Uşa Bozkurt Mahallesi 1035 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazın davalı taraf adına kayıtlı olan11/15 hissesinin kamulaştırma bedelinin 936.139,78 TL olduğunun tespitine dair karar verildiği, iş bu karara karşı davacı D.S.İ vekili tarafından istinaf başvurusunda bulunulduğu, dahili davalı Mehmet Aydın ÖZBİLEN ' in adresine tüm aramalara rağmen ulaşılamadığı anlaşılmakla ilanen tebliğine dair karar verilmiş olmakla, gerekçeli karar ile D.S.İ tarafından sunulan istinaf başvurusunun tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 21/05/2026