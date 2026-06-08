Giriş Tarihi: 09.06.2026 00:00
T.C. KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/9 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
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1 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 81 Parsel
Yüzölçümü : 521,89 m2 Kıymeti : 566.626,41 TL KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 10:57
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 10:57
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 10:57
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 10:57
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2 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 85 Parsel
Yüzölçümü : 1.248,79 m2 Kıymeti : 1.355.836,28 TL KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 11:57
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 11:57
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 11:57
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 11:57
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3 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 104 Parsel
Yüzölçümü : 3.592,55 m2 Kıymeti : 3.467.134,08 TL KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 13:46
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 13:46
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 13:46
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 13:46
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4 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 110 Parsel
Yüzölçümü : 2.074,07 m2 Kıymeti : 2.001.664,22 TL KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 14:57
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 14:57
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 14:57
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 14:57
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5 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 119 Parsel
Yüzölçümü : 594,86 m2 Kıymeti : 574.093,44 TL KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 10:34
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:34
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 10:34
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 10:34
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6 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 127 Parsel
Yüzölçümü : 2.052,73 m2 Kıymeti : 1.981.069,20 TL KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 11:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 11:35
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 11:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 11:35
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7 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 135 Parsel
Yüzölçümü : 2.052,87 m2 Kıymeti : 1.981.204,31 TL KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 13:37
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 13:37
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 13:37
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 13:37
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8 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 156 Parsel
Yüzölçümü : 551,59 m2 Kıymeti : 598.872,29 TL KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 14:57
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 14:57
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 14:57
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 14:57
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9 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 179 Parsel
Yüzölçümü : 1.274,20 m2 Kıymeti : 1.229.717,68 TL KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 10:09
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 10:09
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 10:09
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 10:09
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10 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 214 Parsel
Yüzölçümü : 1.861,46 m2 Kıymeti : 1.796.476,43 TL KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 11:09
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 11:09
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 11:09
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 11:09
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11 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 233 Parsel
Yüzölçümü : 1.817,00 m2 Kıymeti : 1.753.568,53 TL KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 12:16
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 12:16
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 12:16
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 12:16
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12 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 336 Parsel
Yüzölçümü : 989,02 m2 Kıymeti : 1.073.798,79 TL KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 13:33
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 13:33
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 13:33
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 13:33
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13 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 340 Parsel
Yüzölçümü : 1.483,14 m2 Kıymeti : 1.610.274,76 TL KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 14:54
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 14:54
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 14:54
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 14:54
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14 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 429 Parsel
Yüzölçümü : 2.815,09 m2 Kıymeti : 2.716.815,21 TL KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 10:57
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 10:57
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 10:57
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 10:57
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15 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 436 Parsel
Yüzölçümü : 630,26 m2 Kıymeti : 608.257,62 TL KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 11:57
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 11:57
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 11:57
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 11:57
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16 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 115 Ada, 99 Parsel
Yüzölçümü : 1.380,05 m2 Kıymeti : 1.331.872,45 TL KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 13:44
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 13:44
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 13:44
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 13:44
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17 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 118 Ada, 8 Parsel
Yüzölçümü : 1.352,01 m2 Kıymeti : 1.467.904,30 TL KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 14:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 14:55
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 14:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 14:55
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18 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 118 Ada, 58 Parsel
Yüzölçümü : 1.102,93 m2 Kıymeti : 1.197.473,16 TL KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 10:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 10:32
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2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 10:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 10:32
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19 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 119 Ada, 5 Parsel
Yüzölçümü : 486,04 m2 Kıymeti : 527.703,35 TL KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 11:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 11:32
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 11:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 11:32
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20 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 130 Parsel
Yüzölçümü : 5.454,04 m2 Kıymeti : 4.737.270,06 TL KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:24
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:24
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 10:24
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 10:24
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21 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 139 Parsel
Yüzölçümü : 2.561,39 m2 Kıymeti : 2.471.971,88 TL KDV Oranı : %10
|
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 11:28
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 11:28
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 11:28
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 11:28
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22 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 142 Parsel
Yüzölçümü : 3.406,37 m2 Kıymeti : 4.055.864,04 TL KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 12:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 12:30
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 12:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 12:30
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23 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 159 Parsel
Yüzölçümü : 1.074,04 m2 Kıymeti : 1.036.545,26 TL KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 13:36
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 13:36
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 13:36
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 13:36
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24 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 185 Parsel
Yüzölçümü : 2.043,14 m2 Kıymeti : 1.229.717,68 TL KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 14:57
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 14:57
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2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 14:57
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 14:57
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25 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 238 Parsel
Yüzölçümü : 653,97 m2 Kıymeti : 631.139,91 TL KDV Oranı : %10
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 10:09
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 10:09
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 10:09
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 10:09
|
26 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 246 Parsel
Yüzölçümü : 2.283,77 m2 Kıymeti : 2.451.543,59 TL KDV Oranı : %10
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 11:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 11:10
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 11:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 11:10
|
27 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 255 Parsel
Yüzölçümü : 1.801,44 m2 Kıymeti : 1.955.859,44 TL KDV Oranı : %10
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 12:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 12:15
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 12:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 12:15
|
28 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 259 Parsel
Yüzölçümü : 3.302,18 m2 Kıymeti : 3.516.900,90 TL KDV Oranı : %10
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 13:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 13:32
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 13:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 13:32
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29 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 349 Parsel
Yüzölçümü : 5.120,23 m2 Kıymeti : 4.447.329,37 TL KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 14:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 14:45
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 14:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 14:45
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30 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 115 Ada, 137 Parsel
Yüzölçümü : 2.163,53 m2 Kıymeti : 2.088.001,17 TL KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 13:52
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 13:52
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 13:52
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 13:52
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31 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 118 Ada, 25 Parsel
Yüzölçümü : 2.193,77 m2 Kıymeti : 2.381.819,96 TL KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 14:58
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 14:58
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 14:58
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 14:58
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32 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 118 Ada, 54 Parsel
Yüzölçümü : 2.579,18 m2 Kıymeti : 2.800.267,31 TL KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 10:19
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 10:19
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 10:19
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 10:19
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33 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 119 Ada, 14 Parsel
Yüzölçümü : 3.220,73 m2 Kıymeti : 3.496.810,98 TL KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 11:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 11:20
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 11:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 11:20
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34 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 119 Ada, 26 Parsel
Yüzölçümü : 4.076,45 m2 Kıymeti : 4.425.883,29 TL KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 12:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 12:20
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 12:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 12:20
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35 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ÜĞÜMCE Mahalle/Köy, 102 Ada, 43 Parsel
Yüzölçümü : 394,95 m2 Kıymeti : 514.568,51 TL KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 13:34
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 13:34
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 13:34
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 13:34
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36 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 114 Ada, 29 Parsel
Yüzölçümü : 903,83 m2 Kıymeti : 2.374.575,00 TL KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 14:59
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 14:59
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 14:59
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 14:59
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37 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 115 Ada, 126 Parsel
Taşınmaz konum itibari ile Ka ...
Yüzölçümü : 462,43 m2 Kıymeti : 1.017.346,00 TL KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:22
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 10:22
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 10:22
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 10:22
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38 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 120 Ada, 93 Parsel
Yüzölçümü : 208,18 m2 Kıymeti : 728.630,00 TL KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 11:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 11:32
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 11:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 11:32
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39 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ÜĞÜMCE Mahalle/Köy, 104 Ada, 37 Parsel
Yüzölçümü : 1.966,82 m2 Kıymeti : 14.220.704,00 TL KDV Oranı : %20
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 14:57
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 14:57
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 14:57
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 14:57
05/06/2026
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02483247