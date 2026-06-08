T.C. KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/9 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 81 Parsel Yüzölçümü : 521,89 m2 Kıymeti : 566.626,41 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 10:57 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 10:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 10:57 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 10:57

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 85 Parsel Yüzölçümü : 1.248,79 m2 Kıymeti : 1.355.836,28 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 11:57 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 11:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 11:57 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 11:57

3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 104 Parsel Yüzölçümü : 3.592,55 m2 Kıymeti : 3.467.134,08 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 13:46 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 13:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 13:46 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 13:46

4 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 110 Parsel Yüzölçümü : 2.074,07 m2 Kıymeti : 2.001.664,22 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 14:57 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 14:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 14:57 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 14:57

5 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 119 Parsel Yüzölçümü : 594,86 m2 Kıymeti : 574.093,44 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 10:34 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 10:34 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 10:34

6 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 127 Parsel Yüzölçümü : 2.052,73 m2 Kıymeti : 1.981.069,20 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 11:35 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 11:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 11:35 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 11:35

7 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 135 Parsel Yüzölçümü : 2.052,87 m2 Kıymeti : 1.981.204,31 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 13:37 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 13:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 13:37 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 13:37

8 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 156 Parsel Yüzölçümü : 551,59 m2 Kıymeti : 598.872,29 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 14:57 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 14:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 14:57 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 14:57

9 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 179 Parsel Yüzölçümü : 1.274,20 m2 Kıymeti : 1.229.717,68 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 10:09 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 10:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 10:09 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 10:09

10 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 214 Parsel Yüzölçümü : 1.861,46 m2 Kıymeti : 1.796.476,43 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 11:09 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 11:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 11:09 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 11:09

11 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 233 Parsel Yüzölçümü : 1.817,00 m2 Kıymeti : 1.753.568,53 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 12:16 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 12:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 12:16 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 12:16

12 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 336 Parsel Yüzölçümü : 989,02 m2 Kıymeti : 1.073.798,79 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 13:33 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 13:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 13:33 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 13:33

13 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 340 Parsel Yüzölçümü : 1.483,14 m2 Kıymeti : 1.610.274,76 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 14:54 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 14:54 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 14:54 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 14:54

14 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 429 Parsel Yüzölçümü : 2.815,09 m2 Kıymeti : 2.716.815,21 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 10:57 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 10:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 10:57 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 10:57

15 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 436 Parsel Yüzölçümü : 630,26 m2 Kıymeti : 608.257,62 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 11:57 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 11:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 11:57 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 11:57

16 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 115 Ada, 99 Parsel Yüzölçümü : 1.380,05 m2 Kıymeti : 1.331.872,45 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 13:44 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 13:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 13:44 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 13:44

17 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 118 Ada, 8 Parsel Yüzölçümü : 1.352,01 m2 Kıymeti : 1.467.904,30 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 14:55 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 14:55 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 14:55

18 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 118 Ada, 58 Parsel Yüzölçümü : 1.102,93 m2 Kıymeti : 1.197.473,16 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 10:32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 10:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 10:32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 10:32

19 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 119 Ada, 5 Parsel Yüzölçümü : 486,04 m2 Kıymeti : 527.703,35 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 11:32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 11:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 11:32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 11:32

20 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 130 Parsel Yüzölçümü : 5.454,04 m2 Kıymeti : 4.737.270,06 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:24 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 10:24 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 10:24

21 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 139 Parsel Yüzölçümü : 2.561,39 m2 Kıymeti : 2.471.971,88 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 11:28 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 11:28 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 11:28 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 11:28

22 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 142 Parsel Yüzölçümü : 3.406,37 m2 Kıymeti : 4.055.864,04 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 12:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 12:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 12:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 12:30

23 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 159 Parsel Yüzölçümü : 1.074,04 m2 Kıymeti : 1.036.545,26 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 13:36 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 13:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 13:36 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 13:36

24 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 185 Parsel Yüzölçümü : 2.043,14 m2 Kıymeti : 1.229.717,68 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 14:57 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 14:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 14:57 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 14:57

25 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 238 Parsel Yüzölçümü : 653,97 m2 Kıymeti : 631.139,91 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 10:09 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 10:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 10:09 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 10:09

26 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 246 Parsel Yüzölçümü : 2.283,77 m2 Kıymeti : 2.451.543,59 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 11:10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 11:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 11:10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 11:10

27 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 255 Parsel Yüzölçümü : 1.801,44 m2 Kıymeti : 1.955.859,44 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 12:15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 12:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 12:15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 12:15

28 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 259 Parsel Yüzölçümü : 3.302,18 m2 Kıymeti : 3.516.900,90 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 13:32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 13:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 13:32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 13:32

29 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 349 Parsel Yüzölçümü : 5.120,23 m2 Kıymeti : 4.447.329,37 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 14:45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 14:45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 14:45

30 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 115 Ada, 137 Parsel Yüzölçümü : 2.163,53 m2 Kıymeti : 2.088.001,17 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 13:52 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 13:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 13:52 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 13:52

31 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 118 Ada, 25 Parsel Yüzölçümü : 2.193,77 m2 Kıymeti : 2.381.819,96 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 14:58 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 14:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 14:58 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 14:58

32 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 118 Ada, 54 Parsel Yüzölçümü : 2.579,18 m2 Kıymeti : 2.800.267,31 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 10:19 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 10:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 10:19 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 10:19

33 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 119 Ada, 14 Parsel Yüzölçümü : 3.220,73 m2 Kıymeti : 3.496.810,98 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 11:20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 11:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 11:20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 11:20

34 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 119 Ada, 26 Parsel Yüzölçümü : 4.076,45 m2 Kıymeti : 4.425.883,29 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 12:20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 12:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 12:20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 12:20

35 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ÜĞÜMCE Mahalle/Köy, 102 Ada, 43 Parsel Yüzölçümü : 394,95 m2 Kıymeti : 514.568,51 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 13:34 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 13:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 13:34 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 13:34

36 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 114 Ada, 29 Parsel Yüzölçümü : 903,83 m2 Kıymeti : 2.374.575,00 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 14:59 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 14:59 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 14:59

37 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 115 Ada, 126 Parsel Taşınmaz konum itibari ile Ka ... Yüzölçümü : 462,43 m2 Kıymeti : 1.017.346,00 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:22 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 10:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 10:22 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 10:22

38 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 120 Ada, 93 Parsel Yüzölçümü : 208,18 m2 Kıymeti : 728.630,00 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 11:32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 11:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 11:32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 11:32

39 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ÜĞÜMCE Mahalle/Köy, 104 Ada, 37 Parsel Yüzölçümü : 1.966,82 m2 Kıymeti : 14.220.704,00 TL KDV Oranı : %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 14:57 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 14:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 14:57 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 14:57

05/06/2026