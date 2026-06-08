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Giriş Tarihi: 09.06.2026 00:00

T.C. KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/9 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 81 Parsel

Yüzölçümü : 521,89 m2 Kıymeti : 566.626,41 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 10:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 10:57

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 10:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 10:57

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 85 Parsel

Yüzölçümü : 1.248,79 m2 Kıymeti : 1.355.836,28 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 11:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 11:57

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 11:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 11:57

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 104 Parsel

Yüzölçümü : 3.592,55 m2 Kıymeti : 3.467.134,08 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 13:46

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 13:46

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 13:46

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 13:46

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 110 Parsel

Yüzölçümü : 2.074,07 m2 Kıymeti : 2.001.664,22 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 14:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 14:57

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 14:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 14:57

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 119 Parsel

Yüzölçümü : 594,86 m2 Kıymeti : 574.093,44 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 10:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:34

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 10:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 10:34

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 127 Parsel

Yüzölçümü : 2.052,73 m2 Kıymeti : 1.981.069,20 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 11:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 11:35

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 11:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 11:35

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 135 Parsel

Yüzölçümü : 2.052,87 m2 Kıymeti : 1.981.204,31 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 13:37

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 13:37

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 13:37

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 13:37

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 156 Parsel

Yüzölçümü : 551,59 m2 Kıymeti : 598.872,29 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 14:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 14:57

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 14:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 14:57

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 179 Parsel

Yüzölçümü : 1.274,20 m2 Kıymeti : 1.229.717,68 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 10:09

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 10:09

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 214 Parsel

Yüzölçümü : 1.861,46 m2 Kıymeti : 1.796.476,43 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 11:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 11:09

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 11:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 11:09

11 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 233 Parsel

Yüzölçümü : 1.817,00 m2 Kıymeti : 1.753.568,53 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 12:16

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 12:16

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 12:16

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 12:16

12 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 336 Parsel

Yüzölçümü : 989,02 m2 Kıymeti : 1.073.798,79 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 13:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 13:33

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 13:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 13:33

13 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 340 Parsel

Yüzölçümü : 1.483,14 m2 Kıymeti : 1.610.274,76 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 14:54

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 14:54

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 14:54

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 14:54

14 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 429 Parsel

Yüzölçümü : 2.815,09 m2 Kıymeti : 2.716.815,21 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 10:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 10:57

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 10:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 10:57

15 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 436 Parsel

Yüzölçümü : 630,26 m2 Kıymeti : 608.257,62 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 11:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 11:57

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 11:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 11:57

16 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 115 Ada, 99 Parsel

Yüzölçümü : 1.380,05 m2 Kıymeti : 1.331.872,45 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 13:44

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 13:44

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 13:44

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 13:44

17 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 118 Ada, 8 Parsel

Yüzölçümü : 1.352,01 m2 Kıymeti : 1.467.904,30 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 14:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 14:55

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 14:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 14:55

18 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 118 Ada, 58 Parsel

Yüzölçümü : 1.102,93 m2 Kıymeti : 1.197.473,16 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 10:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 10:32

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 10:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 10:32

19 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 119 Ada, 5 Parsel

Yüzölçümü : 486,04 m2 Kıymeti : 527.703,35 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 11:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 11:32

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 11:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 11:32

20 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 130 Parsel

Yüzölçümü : 5.454,04 m2 Kıymeti : 4.737.270,06 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:24

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 10:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 10:24

21 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 139 Parsel

Yüzölçümü : 2.561,39 m2 Kıymeti : 2.471.971,88 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 11:28

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 11:28

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 11:28

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 11:28

22 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 142 Parsel

Yüzölçümü : 3.406,37 m2 Kıymeti : 4.055.864,04 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 12:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 12:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 12:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 12:30

23 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 159 Parsel

Yüzölçümü : 1.074,04 m2 Kıymeti : 1.036.545,26 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 13:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 13:36

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 13:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 13:36

24 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 185 Parsel

Yüzölçümü : 2.043,14 m2 Kıymeti : 1.229.717,68 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 14:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 14:57

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 14:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 14:57

25 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 238 Parsel

Yüzölçümü : 653,97 m2 Kıymeti : 631.139,91 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 10:09

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 10:09

26 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 246 Parsel

Yüzölçümü : 2.283,77 m2 Kıymeti : 2.451.543,59 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 11:10

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 11:10

27 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 255 Parsel

Yüzölçümü : 1.801,44 m2 Kıymeti : 1.955.859,44 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 12:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 12:15

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 12:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 12:15

28 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 259 Parsel

Yüzölçümü : 3.302,18 m2 Kıymeti : 3.516.900,90 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 13:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 13:32

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 13:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 13:32

29 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 101 Ada, 349 Parsel

Yüzölçümü : 5.120,23 m2 Kıymeti : 4.447.329,37 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 14:45

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 14:45

30 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 115 Ada, 137 Parsel

Yüzölçümü : 2.163,53 m2 Kıymeti : 2.088.001,17 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 13:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 13:52

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 13:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 13:52

31 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 118 Ada, 25 Parsel

Yüzölçümü : 2.193,77 m2 Kıymeti : 2.381.819,96 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 14:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 14:58

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 14:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 14:58

32 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 118 Ada, 54 Parsel

Yüzölçümü : 2.579,18 m2 Kıymeti : 2.800.267,31 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 10:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 10:19

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 10:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 10:19

33 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 119 Ada, 14 Parsel

Yüzölçümü : 3.220,73 m2 Kıymeti : 3.496.810,98 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 11:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 11:20

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 11:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 11:20

34 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 119 Ada, 26 Parsel

Yüzölçümü : 4.076,45 m2 Kıymeti : 4.425.883,29 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 12:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 12:20

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 12:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 12:20

35 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ÜĞÜMCE Mahalle/Köy, 102 Ada, 43 Parsel

Yüzölçümü : 394,95 m2 Kıymeti : 514.568,51 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 13:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 13:34

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 13:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 13:34

36 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 114 Ada, 29 Parsel

Yüzölçümü : 903,83 m2 Kıymeti : 2.374.575,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 14:59

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 14:59

37 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 115 Ada, 126 Parsel

Taşınmaz konum itibari ile Ka ...

Yüzölçümü : 462,43 m2 Kıymeti : 1.017.346,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:22

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 10:22

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 10:22

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 10:22

38 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SEPETÇİ Mahalle/Köy, 120 Ada, 93 Parsel

Yüzölçümü : 208,18 m2 Kıymeti : 728.630,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 11:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 11:32

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 11:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 11:32

39 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ÜĞÜMCE Mahalle/Köy, 104 Ada, 37 Parsel

Yüzölçümü : 1.966,82 m2 Kıymeti : 14.220.704,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 14:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 14:57

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 14:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 14:57

05/06/2026

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