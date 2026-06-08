T.C. MUĞLA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

(2026/267 E)

TAŞINMAZ : Muğla ili, Ula İlçesi, Karabörtlen Mah. 114 ada 1 parsel

MALİKLER : 1- Ebru Karadere, 2- Emine Aykırı, 3- Fatma Maden, 4- Gülsiye Akkaya, 5- Güner Aslan, 6- Mehmet Akkaya, 7- Mehmet Akkaya, 8- Memduha Kaymakcı, 9- Neşe Turan, 10- Nurşen Turan, 11- Özge Aydoğan, 12- Özgür Akkaya

(2026/268 E)

TAŞINMAZ : Muğla ili, Ula İlçesi, Kızılyaka Mah. 200 ada 25 parsel

MALİKLER : 1- Ayşe Şimşek, 2- Hatice Karakuş, 3- İbrahim Şimşek, 4- Medine Şimşek, 5- Sevim Çolakoğlu

(2026/269 E)

TAŞINMAZ : Muğla ili, Ula ilçesi, Kızılyaka Mah. 200 ada 23 parsel

MALİKLER : 1- Ayşe Şimşek, 2- Hatice Karakuş, 3- İbrahim Şimşek, 4- Medine Şimşek, 5- Sevim Çolakoğlu

(2026/270 E)

TAŞINMAZ : Muğla ili, Ula ilçesi, Karabörtlen Mah. 207 ada 19 parsel

MALİKLER : 1- Çetin Güven, 2- Güler Can, 3- Gülgün Karatepe, 4- Gülseren Köklüce, 5- Hatice Bozoğlu, 6- İlker Can, 7- Mehmet Güven, 8- Metin Güven, 9- Özcan Can, 10- Sacide Gökceoğlu, 11- Savaş Köklüce, 12- Sevil Akyıl, 13- Şenol Köklüce, 14- Üzeyir Can

(2026/271 E)

TAŞINMAZ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mah. 111 ada 1363 parsel

MALİKLER : 1- Hatice Özgün, 2- Hediye İnan, 3- Mustafa Ali Dural, 4- Nebi Dural, 5- Perihan Demir, 6- Sadiye Dural, 7- Süleyman Dural, 8- Şemsifer Çıldır

(2026/272 E)

TAŞINMAZ : Muğla ili, Ula ilçesi, Karabörtlen Mah. 207 ada 16 parsel

MALİKLER : 1- Çetin Güven, 2- Güler Can, 3- Gülgün Karatepe, 4- Gülseren Köklüce, 5- Hatice Bozoğlu, 6- İlker Can, 7- Mehmet Güven, 8- Metin Güven, 9- Özcan Can, 10- Sacide Gökceoğlu, 11- Savaş Köklüce, 12- Sevil Akyıl, 13- Şenol Köklüce, 14- Üzeyir Can

(2026/273 E)

TAŞINMAZ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mah. 111 ada 1327 parsel

MALİKLER : 1- Ayşe Çiftci, 2- Behiye Öztürk, 3- Beyhan Korkmaz, 4- Gülnar Arslan, 5- Gülsüm Kaya, 6- Güner Arslan, 7- Hamide Korkmaz, 8- Kasım Arslan, 9- Kasım Matur, 10- Nafariye Çetin, 11- Nail Kocasarı, 12- Osman Kocasarı, 13- Selami Korkmaz, 14- Sultan Arslan

(2026/274 E)

TAŞINMAZ : Muğla ili, Ula ilçesi, Karabörtlen Mah. 114 ada 8 parsel

MALİKLER : 1- Ebru Karadere, 2- Emine Aykırı, 3- Fatma Maden, 4- Gülsiye Akkaya, 5- Güner Aslan, 6- Mehmet Akkaya, 7- Mehmet Akkaya, 8- Memduha Kaymakcı, 9- Neşe Turan, 10- Nurşen Turan, 11- Özge Aydoğan, 12- Özgür Akkaya

(2026/275 E)

TAŞINMAZ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mah. 111 ada 1325 parsel

MALİKLER : 1- Ayşe Çiftci, 2- Behiye Öztürk, 3- Beyhan Korkmaz, 4- Gülnar Arslan, 5- Gülsüm Kaya, 6- Güner Arslan, 7- Hamide Korkmaz, 8- Kasım Arslan, 9- Kasım Matur, 10- Nafariye Çetin, 11- Nail Kocasarı, 12- Osman Kocasarı, 13- Selami Korkmaz, 14- Sultan Arslan

KAMULAŞTIRAN

İDARE : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.

Yukarıda bilgileri verilen taşınmazların tamamının kamulaştırma işlemi için 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile BOTAŞ adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmakla; Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Vakıfbank Muğla Şubesine yatırılacak olup, konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.