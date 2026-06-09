Giriş Tarihi: 10.06.2026 00:00
T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/306 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Muş İli Korkut İlçesi,
MEVKİİ : Arnis (Kapılı) Mah.
PAFTA NO :
ADA NO : 144
PARSEL NO : 3
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 8312,64m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET ŞERİF ÇAĞLAK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/306 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02.01.2026
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