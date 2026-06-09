T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/306 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Muş İli Korkut İlçesi,

MEVKİİ : Arnis (Kapılı) Mah.

PAFTA NO :

ADA NO : 144

PARSEL NO : 3

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 8312,64m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET ŞERİF ÇAĞLAK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/306 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02.01.2026

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