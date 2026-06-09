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T.C.

TURHAL

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2025/444

SANIK : İLHAN BOZMAZ, Nüsrettin ve Zöhre oğlu, 15/07/1991 Turhal doğumlu, TC Kimlik No: 34492665324

Turhal 1.Asliye Ceza Mahkemesinin 2025/444 Esas, 2026/148 Karar Sayılı ve 09/04/2026 tarihli kararı ile;

Sanık İlhan Bozmaz hakkında Dolandırıcılık suçundan 1 Yıl 8 Ay Hapis, 83.300,00 TL Adli Para Cezası(5 Eşit Taksit) ve TCK'nun 53/1-2-3 madde fıkralarının tatbikine,

Dair, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Turhal 1.Asliye Ceza Mahkemesine veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf edilebileceğine ilişkin sanığın yokluğunda karar verilmiş olup, sanık İlhan Bozmaz'a gerekçeli karar tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden, işbu ilamın 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28-29.maddeleri gereğince Türkiye'de yayınlanan ulusal bir gazete ve Genel İnternet Haber Sitesinde ilanen tebliğine karar verilmiştir. 05/06/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02482992