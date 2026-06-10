KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Esas No Kamulaştırılan Taşınmazın Bulunduğu Yer İrtifak Alanı Kamulaştırılacak Alan Malik Bilgileri

2026/310 Kütahya Merkez Siner Mahallesi 5997 ada,89 parsel (3.000,97 m² yüzölçümlü tarla) 102,31m² - Nazik Tahta ve Müşt. 2026/311 Kütahya Merkez Siner Mahallesi 5997 ada,87 parsel (8.663,69 m² yüzölçümlü tarla) 198,99m² - Emine Bora 2026/312 Kütahya Merkez Siner Mahallesi 6018 ada,20 parsel (7.330,60 m² yüzölçümlü tarla) 404,99m² - Sevil Çekmez ve Müşt. 2026/313 Kütahya Merkez Siner Mahallesi 6000 ada,28 parsel (13.153,24 m² yüzölçümlü tarla) 259,06m² - Gülten Aydın ve Müşt.

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. vekili tarafından mahkememizin yukarıda belirtilen esas numaralarında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılacak taşınmazların malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. 'ne husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurumu adına tescil edileceği,

Duruşmanın 24/09/2026 günü saat 10:50'dan itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ve ilgililere ilanen tebliğ olunur. 20/05/2026