T.C. ANTALYA 12. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2026/189 Esas

DAVALI : SELAMİ ÖZBARDAKCI T.C. Kimlik No: 38.......62

Davacı Seval BOZ tarafından davalı Selami ÖZBARDAKCI aleyhine açılan "BABALIK" davasında yapılan tüm araştırmalara rağmen davalıSelami ÖZBARDAKCI'nın adresine ulaşılamamış olup 25/09/2026 günü saat 09:15'e bırakılan ön inceleme, tahkikat ve sözlü yargılama celsenini ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde davaya karşı cevap ve delillerinizi bildirmeniz, aksi halde dosyanın mevcut hali ile değerlendirileceği ve sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ve tebligatın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.