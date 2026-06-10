Giriş Tarihi: 11.06.2026 00:00
T.C. ISPARTA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/3 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
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1 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, Karaağaç Mah. 2855 Ada, 7 Parsel, arsa nitelikli
Adresi : Isparta İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi, Isparta Merkez
Yüzölçümü : 464,53 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı yürürlükteki uygulama imar planına göre İskan sahasında kalmakta olup Emsal:0.70, Yençok:17.50m yapılaşma koşullarına sahiptir.
Kıymeti : 6.038.890,00 TL
KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 10:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 10:02
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 10:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 10:02
09/06/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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