T.C. ISPARTA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/3 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, Karaağaç Mah. 2855 Ada, 7 Parsel, arsa nitelikli Adresi : Isparta İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi, Isparta Merkez Yüzölçümü : 464,53 m2 İmar Durumu : İnşaat tarzı yürürlükteki uygulama imar planına göre İskan sahasında kalmakta olup Emsal:0.70, Yençok:17.50m yapılaşma koşullarına sahiptir. Kıymeti : 6.038.890,00 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 10:02 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 10:02 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 10:02

09/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.