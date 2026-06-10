T.C. YUNAK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/133 Esas

İLGİLİ KİŞİ: 61**38 T.C. Kimlik Numaralı O**N ve Y**R oğlu 20/08/19** doğumlu Erol ÖZDEMİR

İLGİLİ KİŞİ: 61**26 T.C. Kimlik Numaralı H**N ve N**E kızı 19/09/19** doğumlu Hatice ÖZDEMİR

Aleyhinize Konya İli Yunak İlçesi Böğrüdelik Mahallesi 103 Ada 65 Parsel ve Konya İli Yunak İlçesi Böğrüdelik Mahallesi 127 Ada 8 Parsel sayılı taşınmazlara ilişkin olarak açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, Ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 09/09/2026 günü saat: 09:33'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 04/06/2026