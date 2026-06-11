HATAY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2021/154 Esas

Davacılar Erkan Sakarya ve 7 arkadaşı tarafından davalılar Recep Sakarya ve 12 arkadaşı (dahili davalılar) aleyhine, Harici Satış Sözleşmesine Dayalı, Tapu İptali ve Tescil davasının yapılan yargılamasında; taşınmazda Recep Sarıkaya'ya ait 1/2 hissesinin tapusunun iptali ile davacılar adına tesciline ve geriye dönük 5 yıl için belirlenecek ecrimisil bedelinin dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, mümkün olmadığı takdirde davacıların miras payları oranında taşınmazın değerinin 1/2 sinin davalı Recep Sakarya'dan dava tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini ilişkin yapılan yargılama sonunda Mahkememizin 09/06/2015 gün, 2014/321 Esas, 2015/427 Karar sayılı ilamı ile davanın reddine karar verildiği, Mahkememiz kararının davacıların temyiz üzerine Yargıtay 8. H.D'nin 13/11/2018 gün, 2018/12311 Esas, 2018/18542 Karar sayılı ilamı ile BOZULMASINA karar verilerek dosya yeniden Mahkememize gönderilerek Mahkememizin 2021/154 Esas sırasına kaydının yapıldığı, Yargıtay bozması sonrası yargılamanın Hatay 2. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda 07 Ekim 2026 günü saat 10:03'te yapılacağı hususu dosyada dahili davalı olarak görünen yurt içinde ve yurt dışında adresi tespit edilemeyen Numan ve Sevim kızı 1989 doğumlu 393......238 T.C.kimlik numaralı ÖZGE KOYUN KIRAT'ın duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, Aksi taktirde HMK'nın 6100 sayılı yasa ile değişik 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ tebliğ olunur.