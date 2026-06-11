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Giriş Tarihi: 12.06.2026 00:00

T.C. BAFRA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. BAFRA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/3 Esas

İLAN

Davacı İbrahim Pektaş tarafından dava konusu Samsun İli, Bafra İlçesi, Altınova Mahallesi 103 ada 3 parsel sayılı taşınmazın adına tapuya tescili için Bafra Hazinesi aleyhine dava açıldığından, söz konusu taşınmaz üzerinde üstün hak iddia edenler var ise ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememizin 2025/2 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur. 05.05.2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02485115

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T.C. BAFRA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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