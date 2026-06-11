T.C. GAZİOSMANPAŞA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/430 Esas

KARAR NO : 2026/196

Kasten Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/03/2026 tarihli ilamı ile 86/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Javed Anwar Chaudhary ve Sonıa Iftıkhar oğlu, 15/08/2005 doğumlu, , , mah/köy nüfusuna kayıtlı HUSSAIN JAVED ANWARtüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itiaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe vererek İstanbul Bölge Adliye mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilan olunur. 08.06.2026