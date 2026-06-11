T.C. İZMİR 54. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Tehdit suçundan mahkememizin 18/11/2025 tarih 2024/814 esas 2025/649 karar sayılı kararı ile sanık Nuray YILDIZ'nın TCK'nin 106/1, 43/1, 43/2-1, 62/1 maddeleri gereğince sonuç olarak 7 ay 23 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, verilen kararda CMK'nin 231/5, 6, 7, 8. Maddeleri gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, verilen hüküm;

Ramazan ve Hatice kızı, 1984 AFŞİN doğumlu sanık Nuray YILDIZ'a bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanununun 29. maddesi gereğince adı geçen sanığa ilanen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 7 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan ücretinin sanıktan alınacağı ilan olunur.