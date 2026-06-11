Giriş Tarihi: 12.06.2026 00:00
T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2025/988 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/988 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
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1 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : İzmir İl, Karabağlar İlçe, YEŞİLYURT Mahalle/Köy, 13134 Ada, 18 Parsel, 8 Nolu B.B.
Adresi : Yıldız Caddesi No:112 Kat:4 Daire:8 Reis Mah. Karabağlar/İzmir
Yüzölçümü : 214,00 m2
Arsa Payı : 1654143734/19194944000
Kıymeti : 4.900.000,00 TL
KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 31/08/2026 - 14:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/09/2026 - 14:50
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 14:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 14:50
09/06/2026
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(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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