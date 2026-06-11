T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/988 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/988 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : İzmir İl, Karabağlar İlçe, YEŞİLYURT Mahalle/Köy, 13134 Ada, 18 Parsel, 8 Nolu B.B. Adresi : Yıldız Caddesi No:112 Kat:4 Daire:8 Reis Mah. Karabağlar/İzmir Yüzölçümü : 214,00 m2 Arsa Payı : 1654143734/19194944000 Kıymeti : 4.900.000,00 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/08/2026 - 14:50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 07/09/2026 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 14:50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 14:50

09/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.