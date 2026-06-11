T.C. KAYSERİ 8. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/653 Esas

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Davaya konu Kayseri İli Melikgazi İlçesi Eğribucak Mahallesi 10265 Ada 6 - 7 Parsel ve Kayseri İli Hacılar İlçesi Akyazı mahallesi 1496 Ada 2 Parsel sayılı taşınmazlara ilişkin davacı Vildan Lekesizbaş tarafından Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası açılmakla dahili davalı Beran Kurt Kalyoncu'nun tüm araştırmalara rağmen açık adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligat yoluna gidilmiş olup, Kayseri 8. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/653 Esas sayılı dosyasının duruşma gününün 17/06/2026 günü saat 11:05'e bırakılmış olduğu, ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesinin sunulabileceği ilanen tebliğ olunur.