T.C. KOCAELİ 3. AİLE MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2025/163 Esas

DAVALI : SAFAA AL AWADI

Davacı SAMAR S. E. SHAQURA vekili Av.MURAT CAN DOLĞUN tarafından, JASSEM EIDAN ve AZEEZA oğlu, 01/07/1966 SHATRA doğumlu, 99045428764 Yabancı Kimlik Nolu, 36 Gawler Road, Madeley, 6065 MADELEY, WA Australia adresinde ikamet eden davalı SAFAA AL AWADI aleyhine açılan Boşanma davası nedeniyle,

Davalı SAFAA AL AWADI'ye çıkartılan tebligatlarının yapılamadığı ve yapılan araştırmalarda adresinin tespit edilemediğinden adı geçen davalıya ön inceleme tensip tutanağı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK 137 ve 139 maddelerinde belirtilen hususlar ile davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına karar verileceği, Duruşma Günü: 20/10/2026 günü saat: 10:15'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ön inceleme tensip tutanağı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN tebliğ olunur. 02/06/2026