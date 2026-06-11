T.C. NİĞDE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/20 Esas 04/06/2026

Konu : Gaiplik İlanı

İlhan YERLİKAYA tarafından açılan mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Niğde ili Merkez ilçesi, Yarhisar Köyü, Cilt No:106, Hane No:29'da nüfusa kayıtlı İlhan ve Ayşe'den olma 28/08/1998 doğumlu 20648574466 TC kimlik nolu Abdulkadir YERLİKAYA'dan 2016 yılı Eylül ayından beri haber alınamadığından dolayı gaipliğine karar verilmesi istendiğinden, adı geçenin sağ olup olmadığı hakkında kendisini bilen ve tanıyanların işbu ilanın yapıldığı günden itibaren 6 ay içinde Niğde 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2026/20 esas sayılı dosyasına müracaatları ve duruşmanın 16/09/2026 günü saat 09:15'de olduğu ilanen tebliğ olunur. 04/06/2026

GAİP

TC KİMLİK NO : 20648574466

ADI SOYADI : ABDULKADİR YERLİKAYA

BABA ADI : İLHAN

ANA ADI : AYŞE

DOĞUM TARİHİ : 28/08/1998

DOĞUM YERİ : NİĞDE

İKAMETGAH ADRESİ : -