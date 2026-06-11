Giriş Tarihi: 12.06.2026 00:00
T.C. NİĞDE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2026/20 Esas 04/06/2026
Konu : Gaiplik İlanı
İlhan YERLİKAYA tarafından açılan mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Niğde ili Merkez ilçesi, Yarhisar Köyü, Cilt No:106, Hane No:29'da nüfusa kayıtlı İlhan ve Ayşe'den olma 28/08/1998 doğumlu 20648574466 TC kimlik nolu Abdulkadir YERLİKAYA'dan 2016 yılı Eylül ayından beri haber alınamadığından dolayı gaipliğine karar verilmesi istendiğinden, adı geçenin sağ olup olmadığı hakkında kendisini bilen ve tanıyanların işbu ilanın yapıldığı günden itibaren 6 ay içinde Niğde 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2026/20 esas sayılı dosyasına müracaatları ve duruşmanın 16/09/2026 günü saat 09:15'de olduğu ilanen tebliğ olunur. 04/06/2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 20648574466
ADI SOYADI : ABDULKADİR YERLİKAYA
BABA ADI : İLHAN
ANA ADI : AYŞE
DOĞUM TARİHİ : 28/08/1998
DOĞUM YERİ : NİĞDE
İKAMETGAH ADRESİ : -
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02485643