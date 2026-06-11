T.C. OSMANİYE 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/427 Esas

KARAR NO : 2025/787

7258 Sayılı Yasanın 5.ç Maddesine Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/12/2025 tarihli ilamı ile 5.ç maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Ömer ve Vidad kızı, İdlip 04/10/1972 doğumlu, Suriye uyruklu MUNE EL HÜSEYİN'e tüm aramalara rağmen 25/12/2025 tarih 2024/427 esas 2025/787 karar sayılı gerekçeli karar ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığının 02/04/2026 tarihli istinaf başvuru dilekçesi sanığın Suriye ülkesine dönmesi, Suriye ülkesindeki adresinin tespit edilememesi ve tebliğ imkanı bulunmaması sebebiyle tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. Maddeleri gereğince Türkiye Geneli İlk 5 de yer alan gazetelerin birinde ve Genel İnternet Haber sitesinde bir defaya mahsus İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, takip eden iki haftalık süre içerisinde istinaf olunmadığı taktirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.10.06.2026