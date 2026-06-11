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Giriş Tarihi: 12.06.2026 00:00

T.C. REYHANLI SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. REYHANLI SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/680 Esas 03.06.2026

Konu : İLAN.

FATMA YAŞAR ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen DÖNE YAŞAR gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 03.06.2026

GAİP

TC KİMLİK NO : 22435961046

ADI SOYADI : DÖNE YAŞAR

BABA ADI : DERVİŞ

ANA ADI : DÖNE

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1909

DOĞUM YERİ : KIZILKAYA

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T.C. REYHANLI SULH HUKUK MAHKEMESİ
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