Giriş Tarihi: 12.06.2026 00:00
T.C. REYHANLI SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/680 Esas 03.06.2026
Konu : İLAN.
FATMA YAŞAR ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen DÖNE YAŞAR gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 03.06.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 22435961046
ADI SOYADI : DÖNE YAŞAR
BABA ADI : DERVİŞ
ANA ADI : DÖNE
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1909
DOĞUM YERİ : KIZILKAYA
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