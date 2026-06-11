T.C. TUNCELİ AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/2 Esas

KARAR NO : 2026/123

Davacı Erdal UMAY tarafından Celine BORNE UMAY aleyhine açılan Boşanma davasının yargılaması sonunda; 1-Davanın KABULÜ ile Tunceli İli, Merkez ilçesi, Buğulu köyü Cilt No:8 Hane No:59, BSN:35'de nüfusa kayıtlı, 359*****024 T.C. kimlik numaralı, Musa ve Hanım oğlu , 01/05/1976 Tunceli doğumlu ERDAL UMAY ile Fransa uyruklu, Thierry Gerard Philippe ve Marie Therese Helene Louisu kızı, 01/07/1980 Romorantin-Fr doğumlu, CELİNE BORNE'nin TMK. 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA," 2-Harçlar kanunu gereğince dava değeri üzerinden alınması gereken harçtan eksik kalan 304,40 TL harcın davalıdan alınarak, hazineye irad kaydına, 3-Davacı tarafından yapılan Tebligat, Posta ve diğer masraflar, olmak üzere toplam 16.215,20 TL'nin davalıdan alınarak, davacıya verilmesine, karar verilmiş olup, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı CELİNE BORNE UMAY'a gerekçeli kararın T.K.'nın 31. maddesince ilan tarihinden 7 gün sonra yapılmış sayılmasına, bu tarihten itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 5.Hukuk Dairesi nezdinde istinaf yolunun açık olduğu T.K.'nın 28. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.