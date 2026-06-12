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ÇANKIRI AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN (1.HEYET) İLANEN TEBLİGAT

ESAS NO : 2026/94

KARAR NO : 2026/224

KARAR TARİHİ : 24.04.2026

SANIK : :HASAN SHAFIRI, Arşurmat ve Müşkinisa oğlu, 01.01.1997 Afganistan doğumlu, Afganistan Uyruklu

SUÇ : Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek

SUÇ TARİHİ : 04.07.2022

KARAR ÖZETİ : Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası belirtilen kararı ile sanığın üzerine atılı eylemin Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek suçunu oluşturduğu anlaşıldığından;

1-5271 sayılı CMK'nın 3. ve devamı maddeleri gereğince mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE,

2-Dosyanın iddianamedeki sevk maddeleri doğrultusunda sanık hakkında yargılama yapılmak üzere yetkili ve görevli Ilgaz Asliye Ceza Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

3-Mahkememiz ile Ilgaz Asliye Ceza Mahkemesi arasında olumsuz görev uyuşmazlığı meydana geldiği anlaşıldığından, olumsuz görev uyuşmazlığının çözümü için CMK'nın 4/2 maddesi gereğince dosyanın ortak yüksek görevli mahkeme olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesine GÖNDERİLMESİNE karar verilmiştir.

Adı geçen sanığa Mahkeme kararı bütün aramalara rağmen kendisinin ya da konutunun bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı Kanunun 31.maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Sanığın kararı tebliğ tarihinden başlayarak iki hafta süre içerisinde mahkememize dilekçe verilerek veya zabıt katibine beyanda bulunulmak sureti ile Kırıkkale Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine İTİRAZ yoluna başvurabileceğine karar verildiği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.09.06.2026

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