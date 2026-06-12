T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

T.C.

ANKARA BATI 09/06/2026

İCRA DAİRESİ

2026/16 İFLAS

İLANEN TEBLİĞ

BORÇLU : SARAY KİMYA SANAYİ PAZARLAMA İNŞAAT TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 7450031801 Vergi Numaralı,

Müdürlüğümüzün yukarıda numarası yazılı dosyasında müflis yetkilileri Hüseyin KARAAĞAÇ & Cumhur YÜCEL adına çıkartılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, yapılan araştırmalara rağmen adreslerinin tespit edilemediği anlaşılmıştır.

Bu nedenle, 7201 sayılı Tebligat Kanunu Hükümleri uyarınca tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiştir.

Müflis yetkililerinin, işbu ilanın tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde Müdürlüğümüze müracaat ederek sorguya gelmeleri, müflis şirkete ait son üç yıllık ticari defterleri , iflas masasına ait malvarlığına ilişkin bilgi ve belgeleri ibraz etmeleri ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02485992