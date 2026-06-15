Giriş Tarihi: 16.06.2026 00:00
T.C.ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen taşınmazların satış ihalesi 30/06/2026 Salı günü saat 14:00'te 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açık Arttırma Teklif usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. Söz konusu taşınmazın tahmin edilen (muhammen) satış bedeli, ihalenin geçici teminat bedeli, şartname bedeli aşağıda belirtilmiştir.
|YAKUTİYE İLÇESİ, ÇIRÇIR MAHALLESİ, 12457 ADA 4 NOLU PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN TAŞINMAZLAR LİSTESİ
|S. No
|Kat
|B. Bölüm No
|Nitelik
|Yön
|Daire Tipi
|Brüt Alan (m²)
|Muhammen Satış Bedeli (TL)
|%3 Geçici Teminat (TL)
|1
|Z. Kat
|1
|Mesken
|GB
|4+1
|176,97
|6.500.000,00
|195.000,00
|2
|2
|Mesken
|KB
|4+1
|176,97
|6.200.000,00
|186.000,00
|3
|3
|Mesken
|K
|4+1
|177,29
|6.000.000,00
|180.000,00
|4
|4
|Mesken
|KD
|4+1
|176,97
|6.150.000,00
|184.500,00
|5
|6
|Mesken
|G
|2+1
|113,41
|4.500.000,00
|135.000,00
|6
|1. Kat
|9
|Mesken
|K
|4+1
|179,59
|6.000.000,00
|180.000,00
|7
|10
|Mesken
|KD
|4+1
|179,32
|6.250.000,00
|187.500,00
|8
|2. Kat
|18
|Mesken
|G
|4+1
|179,59
|6.500.000,00
|195.000,00
|9
|3. Kat
|21
|Mesken
|K
|4+1
|179,59
|6.450.000,00
|193.500,00
|10
|22
|Mesken
|KD
|4+1
|179,32
|6.500.000,00
|195.000,00
|11
|4. Kat
|27
|Mesken
|K
|4+1
|179,59
|6.400.000,00
|192.000,00
|12
|28
|Mesken
|KD
|4+1
|179,32
|6.500.000,00
|195.000,00
|13
|5. Kat
|33
|Mesken
|K
|4+1
|179,59
|6.650.000,00
|199.500,00
|14
|6. Kat
|39
|Mesken
|K
|4+1
|179,59
|6.650.000,00
|199.500,00
|15
|7. Kat
|45
|Mesken
|K
|4+1
|179,59
|6.650.000,00
|199.500,00
|16
|46
|Mesken
|KD
|4+1
|179,32
|6.700.000,00
|201.000,00
|17
|8. Kat
|51
|Mesken
|K
|4+1
|179,59
|6.650.000,00
|199.500,00
|18
|54
|Mesken
|G
|4+1
|179,59
|6.750.000,00
|202.500,00
|Şartname Bedeli (TL)
|2.500,00TL
|İhale Satış Şartı
|Taşınmaz/Mesken satışına ait ödemeler peşin olacaktır.
İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlanarak kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletilmek üzere 29/06/2026 Pazartesi günü 17:00'ye kadar Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı-Emlak Şube Müdürlüğüne teslim edilebilir.
İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR
İLAN OLUNUR
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02487380