T.C. MANAVGAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/203 Esas

DAVACI- MİRASÇILAR : 1-)ALEXANDRE DENİZ YILDIRIM - 22660281940- 7625 RONNİE CRES NİAGARA FALLS L2G7M1 9863KANADA

2-)ARDA TONKA - 29017078352-Çünür Mah. 249 Cad. Ebrar Apat No:9/11 Merkez/Isparta Isparta Merkez/ ISPARTA

3-) TUNA TONKA - 29020078288- MONTREAL /KANADA

Davacılar tarafından davalı aleyhine açılan Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce davacı Muharrem Yıldırım'ın mirasçıları olarak mernis adresi ve yurt dışı olarak belirtilen adresinize duruşma gününü, karar ilamını, bilirkişi raporlarını, tensip tutanaklarını bildirir davetiye çıkarılmış olup, yurt içi ve yurt dışı adresinizden bulunamadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 10/09/2026 günü saat 10:15'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, davayı takip edip etmediğiniz hakkında beyan vermeniz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, duruşmaya katılıp davayı takip edip etmeyeceğinizi bildirmeniz Aksi taktirde 6100 sayılı HMK'nın 150 maddesi uyarınca dosyanın işlemden kaldırılacağı ve 3 aylık süre içerisinde müracaatta bulunulmaması halinde dosya hakkında açılmamış sayılacağına karar verileceği ilanen tebliğ olunur.